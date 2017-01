Haldusreform Setomaal on võtnud pöörde, kus kaheksa küla elanikud on kogunud allkirju ning väljendanud soovi mitte jääda pärast haldusreformi Setomaa koosseisu, vaid liituda teiste valdadega. Peamine argument lahkulöömiseks on külaelanike sõnul tõsiasi, et nad ei kujuta tulevase vallakeskusena ette Värskat.