Yana Toom: minu kandideerimise üle otsustab Keskerakonna juhatus

Yana Toom (Foto: ERR)

"Seda otsustatakse ikka suures juhatuses, praegu rääkisime kohalikest asjadest. Mind ei paneks kahtlema miski, kui ma saaks kandideerida kahes kohas," ütles Toom ERR-ile.

Toom lisas, et talle on Tallinna poolt väga suur surve kandideerida Tallinnas.

"Ma pean lähtuma sellest, mis on strateegiliselt erakonnale parem. Ja seda ei otsusta mina," sõnas Toom.

Keskerakonna juhatus koguneb Toomi sõnul märtsi keskel.

Jaanuari alguses ütles Toom Eesti Päevalehele: "Kui nad ütlevad, et on vaja Tallinnas ilmtingimata kandideerida, siis me peame rääkima, milleks ja kuidas. Narvakatele olen ma lubanud, et toetan neid valimistel, ja igal juhul teen seda ühel või teisel viisil."