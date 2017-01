Erki Savisaar: erinevusi Eesti kodaniku passi ja halli passi vahel pole palju

Keskerakonna fraktsiooni liige Erki Savisaar ütles, et halli passi omanike probleemile on aeg lahendus leida. Ta märkis, et erinevus Eesti kodaniku passil ja hallil passil ei ole väga suur.

Peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas tegi ettepaneku anda kõigile 25 aastat Eestis elanud mittekodanikele Eesti kodakondsus. Enamik riigikogu erakondi ei toeta Ratase ettepanekut.

Keskerakonna fraktsiooni liige Erki Savisaar ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et see teema on Keskerakonnas kaua üleval olnud ning millalgi tuleb see probleem ära lahendada. "Millalgi peab ju selle teemaga tegelema hakkama. Täna on meil aega mõelda, milline lahendus sellele probleemile leida," ütles ta.

"Meie seas elavad inimesed, kellel pole kodakondsust antud, n-ö hall mass kuskil hallis tsoonis halli passiga," lisas Savisaar.

Vastates saatejuhi küsimusele, kas kodakondsuse on ära teeninud need mittekodanikud, kes on siin elanud 25 aastat, kuid pole näiteks ära õppinud eesti keelt, ütles Savisaar, et kindlasti on kodakondsuse saajate hulgas ka palju neid, kes on varem huvi üles näidanud, kuid pole kodakondsust mingil põhjusel siiski saanud.

"Need on ikkagi inimesed, kes elanud siin 25 aastat, panustanud Eesti ühiskonda, kasvatanud siin lapsi, maksnud makse. Ja kokkuvõttes, kui võrdleme, milline erinevus on üldse Eesti kodaniku passil ja hallil passil, siis ega neid erinevusi väga palju ei olegi. Me räägime lihtsalt mõnest detailist," sõnas Savisaar.

Ta lisas, et kindlasti ei nullita Ratase ettepanekuga ära nende inimeste püüdlusi, kes on kodakondsuseksami sooritanud ja selle kaudu kodakondsuse saanud.

"Kindlasti ei nullita, kui nad on läbinud kursused, nad on saanud uusi teadmisi, mida nendel inimestel ei ole ja nad on saanud kodakondsuse kätte oluliselt varem ja juba mõnda aega nautinud kõiki privileege, mida Eesti riigil on pakkuda," selgitas Savisaar.

Ta selgitas, et kodakondsuse andmisel jälgitakse hoolega, millistele tingimustele Eesti kodanikud peaksid vastama. "Räägitakse ju väga konkreetsest sihtrühmast - halli passi omavad Eesti inimesed, kes on siin elanud 25 aastat," märkis ta.