Fotod ja video: mereväelaevast Wambola saab NATO miinitõrjegrupi lipulaev

Kolmapäeval väljus Tallinnas asuvast Miinisadamast Eesti mereväe staabi- ja toetuslaev Wambola, et suunduda Prantsusmaa vetesse ning liituda seal NATO 1. alalise miinitõrjegrupiga, samuti saab laevast eskaadri lipulaev.

"Wambola ülesanded NATO miinitõrjegrupis on staabi- ehk lipulaevana toimimine. Me toetame üksuse juhtstaapi, mida hetkel juhib Eesti mereväeohvitser," ütles laeva komandör vanemleitnant Ermo Jeedas. "Ootused miinitõrjegrupiga liitumiseks on kõrged; loodan, et oleme kõigiks katsumusteks valmis ning tuleme juulikuus veel kogenumana tagasi."

Lisaks põhimeeskonnale hakkab laeval tööle ka miinitõrjegrupi juhtstaap.

NATO alalist mereväeüksust juhib alates eelmise aasta juunist esmakordselt Eesti mereväeohvitser - kaptenleitnant Johan-Elias Seljamaa.

Alanud aastast on ka NATO üksuse juhtstaabi liikmed Eesti mereväelased. Lisaks tegevteenistujatest mereväelastele teenib NATO üksusesse kuulumise ajal laeval ka viis ajateenijat.

Pardatähisega A433 mereväe staabi- ja toetuslaev Wambola kuulub Lindormen-klassi ning on ehitatud 1977. aastal. Sisu- ning tehnika poolest ulatuslikult kaasajastatud Wambola arvati Eesti mereväes teenistusse mullu 1. novembril. Varasemalt on laev olnud teenistuses Taani kuninglikus mereväes.

Merevägi on NATO miinitõrjegruppides osalenud juba üle kümne aasta, panustades iga poolaasta vältel grupi koosseisu erineva sõjalaevaga.

Ühena neljast NATO merelise väejuhatuse alluvuses olevast laevade grupist on NATO 1. alaline miinitõrjegrupp valmidusüksus, mis pakub miinitõrjealast kompetentsi ning keda allianss võib viiepäevase etteteatamisajaga saata erinevatesse maailma paikadesse.