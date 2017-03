Riigikogu kantselei direktoriks pürib advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg

Kristel Voltenberg ja Ivari Padar. (Foto: Erakogu.)

Voltenberg ütles teisipäeval ERR-ile on kokku võtmas oma kümne aasta pikkust tööd Eesti advokatuuri kantslerina. "Tundes, et riigikogu kantselei kantselei direktori ametikoht võiks olla sobivaks ja loogiliseks jätkuks senisele karjäärile, otsustasin kandideerida," lisas Voltenberg. "Pean Eesti rahvaesinduse töö jätkuvat edendamist, selle usaldusväärsuse kasvatamist ning üldisemalt Eesti riikluse ja parlamentarismi arendamist väga oluliseks, seda nii juristina kui tänaseks ka piisavalt kogenud juhina."

Väike riik Voltenbergi sõnul peab olema efektiivne ja tubli igal tasandil; ka paralamendil on selles selge roll. "Ütleksin isegi eeskuju andev roll ning seda rolli peab ja saab aidata täita rahvaesindajaid teenindav tubli ja toimekas aparaat - riigikogu kantselei koos kõigi oma struktuuriüksuste, tublide töötajate ja ka koostööpartnerite."

Ta lausus, et juristina paitavad tema meeli Eesti eesistumise ajale kavandatud tegevused, millistes ka riigikogul väga oluline roll, eeskätt eesmärk ja lubadus, et Eesti seisab kvaliteetse õigusloome ning parema õigusloome põhimõtete rakendamise eest.

"Avatus, koostöö, usaldusväärsus - need on kolm peamist märksõna, minu moto riigikogu kantseleis tööle asudes ning need märksõnad võiksid olla edaspidi alati võrdusmärgina kasu," ütles Voltenberg.

Voltenberg on abielus endise põllumajandusministri ja praeguse riigikogu liikme, sotsiaaldemokraatlikku erakonda kuuluva Ivari Padariga.

Alajõe: oluline on eesistumise õnnestumine

Ettevõttluse Arendamise Sihtasutuse endise juhina Ärma talu skandaaliga seotud riigikogu kantselei senine juht Maria Alajõe kinnitas jaanuari lõpus ERR-ile, et kandideerib sellele kohale ka uueks ametiajaks.

"Jah, olen otsustanud osaleda riigikogu kantselei direktori konkursil. Kantselei jaoks on lähimad aastad seotud tõsiste väljakutsetega - Euroopa Liidu eesistumise parlamentaarsete tegevuste ettevalmistusfaas on nüüdseks läinud üle reaalseks igapäevatööks, alanud on "Eesti Vabariik 100" ja "Riigikogu 100" ürituste periood, käivitumas on arenguseire keskuse töö ja palju muud," rääkis Alajõe.

Ta lisas, et on osalenud nende ürituste ja tegevuste ettevalmistamisel ning soovib anda oma panuse nende õnnestumisse.

Riigikogu kantselei direktori kohale kandideerimiseks laekus kokku 26 avaldust. Veebruari teises pooles esitas konkurssi läbi viiv ja kandidaate hindav Fontes riigikogu juhatusele kolm kandidaati ning riigikogu juhatus valib konkursi võitja märtsis. ERR-le teadaolevalt oli kolmandaks väljavalituks üks diplomaat, kuid konkursi võitmise korral pole sobinud talle ametisse asumise aeg.

Valituks osutunu astub ametisse 15. juulil ning kantselei direktori teenistustähtaeg on viis aastat.