Uudistepäeva kokkuvõte 2. jaanuaril (Foto: ERR/Fotor)

Audiitor: linnahall on konverentsikeskusele optimaalne asukoht

Audiitorfirma Ernst & Young Baltic AS-i analüüsi kohaselt oleks Tallinnas kõige optimaalsem rajada suur rahvusvaheline konverentsikeskus linnahalli. Ülemiste City haldaja ei mõista, miks kaalus sadamalähedus üle lennujaama ja raudtee läheduse.

Ernst & Young Baltic AS-i partneri Ivar Kiigemäe sõnul kaaluti analüüsis konverentsikeskuse asukohana kolme kinnistute gruppi: Tallinna linnahalli, kaht RKAS-ile kuuluvat kinnistut ja kaht erasektori kinnistut Ülemiste Citys ja Pirita TOP-i territooriumil.

"Optimaalseim koht on Tallinna linnahalli kinnistu," märkis Kiigemägi pressibriifingul ajakirjanikele, tuues välja, et selle läheduses on piisavas koguses häid hotellikohti, lähedal on vanalinn ning tegemist on kultuuriväärtusliku objektiga, lisaks tekiks sünergia võimaliku kontserdikeskusega.

Miinusena on linnahall Kiigemägi sõnul muinsuskaitse all, mis teeb selle renoveerimise mõnevõrra kallimaks.



Riik hakkab kevadel Rail Balticu aluse maa omanikele hinnapakkumisi tegema

Maa-amet alustas detsembri keskel läbirääkimisi Rail Balticu trassile jäävate kinnistute omanikega Pärnumaal ning hinnapakkumisi plaanitakse tegema hakata teises kvartalis. Teistes maakondades peaksid kõnelused algama aasta teises pooles või hiljem ning kõigi maade omandamisega loodetakse valmis jõuda 2020. aasta lõpuks.

Läbirääkimised algasid raudteetrassi kõige lõunapoolsema osa, Häädemeeste valla maaomanikega. Kavandatav raudtee läbib seal peamiselt metsaseid alasid ja on suuremas ulatuses riigimetsa maadel, kuid umbes 24 hektari ulatuses jääb see eramaale. Loomade ülepääsuks kavandatakse riigimetsamaadele neli ökodukti.

"Maade omandamise käigus analüüsitakse kõigepealt konkreetse kinnisasja ümberkruntimise võimalusi ning võimaluse korral tehakse maaomanikule ümberkruntimise pakkumine," selgitas maa-ameti kinnisvara haldamise osakonna juhataja Merje Krinal ERRile.

Samuti alustatakse tema sõnul kinnistute raudtee alla jääva osa väärtuse väljaselgitamist.



Tallink: Megastari valmimine on graafikus

Tallink kinnitab, et nende uue shuttle-tüüpi kiirlaeva Megastar valmimine Turu laevatehases on graafikus ning 29. jaanuarile plaanitud esimene reis toimub plaanikohaselt.

Tallinki uus shuttle-tüüpi kiirlaev Megastar saab Turu laevatehases veel viimast lihvi ja valmistub 29. jaanuarist liinile minema. Läänemere suurima kiirlaeva esimene liinireis toimub Tallinnast Helsingisse.

Ühe esimese maagaasil sõitva kiirlaeva sõiduaeg kahe pealinna vahel on sama, mis senistel kiirlaevadel - kaks tundi. Laeva sõidukiirus on 27 sõlme.

212-meetrine 2850 reisijat ja 800 sõiduautot mahutav laev on peale- ja mahalaadimise kiiruse huvides ehitatud kahetasandiliseks - sõiduautod saavad peale ülemiselt, suured sõidukid alumiselt rambilt. Päevas teeb Megastar kuus reisi ning töö intensiivsuse tõttu võetakse kasutusele kolm vahetust. Kõik kaptenid on Eesti päritolu, pika Tallinkis töötamise kogemusega mehed: Vahur Sõstra, Ain Aksalu ja Raul Metshein, neist esimene juhib ka Megastari esimest sõitu.



USA-st välja saadetud Vene diplomaadid saabusid Moskvasse

Moskvasse saabus ööl vastu esmaspäeva lennuk, mille pardal oli 35 diplomaati, kes saadeti USA-st välja väidetava sekkumise pärast presidendivalimistesse, teatas Vene riigitelevisioon.

Washingtonist startinud Vene lennuk Il-96 diplomaatide ja nende pereliikmetega maandus Moskva Vnukovo lennuväljal kell 2.05 kohaliku aja järgi.

Televisioon näitas diplomaate ja nende perekondi lennuväljal vihma käes oma pagasit võtmas ja seejärel terminali sisenemas.

Väljasaatmine on osa sanktsioonidepaketist, milleks andis neljapäeval korralduse ametistlahkuva presidendi Barack Obama administratsioon.



Inglane leiutas masina, mis on korraga muruniiduk, paat ja tänavasõiduk

Uut aastat on hea meel alustada innovatsiooniga. Nimelt on laiema tähelepanuta jäänud, et Inglismaal elav eesti leiutaja ja innovaator Leo Siemann avas spetsiaalse veebikeskkonna "Invention News", kus ühe näitena on vahva klipp agregaadist, mis on korraga muruniiduk, tänavasõiduk ja paat.

Siemann veab ka ürituste sarja "Inventor's Night", mis on seni toimunud kaks korda Inglismaal, kuid aasta alguses toimub ka Tallinnas. "Teen seda kõike selleks, et aidata leiutajaid, kes soovivad oma ideega edasi minna.

Teine põhjus miks seda teen on aidata Eesti, Soome ja Läti leiutajatel Ühendkuningriikide turule jõuda. Kuna aga leiutaja tee on suht okkaline ja ohtusid on palju, siis minu missioon ongi leiutajat aidata, et ta mõnda lõksu ei langeks ega röövloomade kätte ei satuks, " kommenteeris Siemann "Pealtnägijale".



Keeled takistavad teadmiste levikut

Inglise keel on praegu üleilmse teaduse ühiskeel ehk lingua franca. Jääb mulje, et kõik suuremad teadusajakirjad avaldavad artikleid inglise keeles, kuigi uuringud pärinevad erinevatest keeleruumidest.

Uus uuring näitab, et enam kui kolmandik teadusleidudest avaldatakse mõnes muus, mitte inglise keeles. See võib tähendada aga seda, et need leiud jäävad mujal maailmas märkamata ning tulemuseks on puudulik teadmiste levik. Kuigi maaimakeel, antud juhul inglise keel on tähtis, ei tasu teaduskogukonnal eeldada, et kõik tähtsamaid leide kirjeldatakse inglise keeles.

Cambridge’i ülikooli teadlased leiavad, et lisaks tähtsate uuringutulemuste leviku pärssimisele takistab keel teadusleidude jõudmist valdkonna inimesteni. Iga kord, kui mõni uuring avaldatakse vaid ühes keeles, tekitatakse teadmiste levikule barjäär.

Teadlased kutsuvad teadusajakirju üles lisama artiklite juurde uuringu põhileidude kokkuvõtted mitmes keeles. Samuti võiksid ülikoolid ja teadusrahastuse asutused uuringutulemuste leviku hindamisel arvesse võtta ka artiklite tõlkimist.

Konkreetne ürituse toimumise koht ja aeg on veel lahtine, aga kodulehe kaudu saab end kursis hoida.



Tulevikuraport: kõrgharitud sisserändajad, vananev rahvas ja toidukriis

OECD avaldas möödunud aasta lõpul raporti, milles analüüsitakse maailma ees ootavaid suuri väljakutseid lähtuvalt andmetest ja tulevikuväljavaadetest.

ERR Novaator analüüsis raportit lähtuvalt nendest väljakutsetest ning pani kirja soovitused, kuidas millesse võiks Eesti ja siinne teadlaskond panustada, et tulevikus ellu jääda ja omal moel maailma päästa.

Loe pikemalt siit!

Tänane ilm

Homme on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub idakaare tuul 3-8 m/s, õhtu poole hakkab tugevnema kagutuul. Õhutemperatuur on -1..-7°C.