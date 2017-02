Sisekaitseakadeemia: kaugemalt tulnud kadettidel pole kodu kauguse tõttu õpiraskusi

Sisekaitseakadeemia. (Foto: Toomas Tatar/Postimees/Scanpix)

Sisekaitseakadeemia on koolitab politseikadette üle Eesti, kuid seoses valitsuse plaaniga kolida akadeemia Ida-Virumaale on üha enam esile kerkinud argument, et kadettidele mõjuks õppeasutuse kolimine negatiivselt. Samas näitab akadeemia senine praktika, et asukoht pole takistanud kadettidel õppekava läbimist.

Sisekaitseakadeemia (SKA) kolimine Ida-Virumaale on Eesti poliitmaastiku kihama pannud. Kolimisplaani pooldajad leiavad, et tegemist on suurepärase ideega, mis parandab Ida-Viru ja eelkõige Narva julgeolekut. Kuid opositsioonierakonnad on seisukohal, et SKA kolimine on liialt kulukas ning see sunniks nii kadette kui ka õppejõude lahkuma.

Samas on teada, et sisekaitseakadeemias õpib juba praegu arvukalt kadette üle kogu Eesti, kes on pidanud kolima õppe ajaks Harjumaale.

Sisekaitseakadeemia õppeosakonna juhataja Tiina Karu sõnul oli käesoleva õppeaasta vastuvõtul enim kandidaate pärit Harjumaalt (36,2 protsenti), järgnesid Ida-Viru (19,9 protsenti) ja Tartu maakond (10,4 protsenti). Karu väitel on kandidaatide jaotumine olnud saranane ka eelmistel aastatel.

"Sisekaitseakadeemias õppivate kadettide osakaalud ei ole päris proportsioonis maakondade suurusega elanike arvu poolest. Eesti viis suurimat maakonda (2011. aasta rahvaloenduse andmetel - toim.) on suuruse järjekorras Harjumaa, Tartumaa, Ida-Virumaa, Pärnumaa ja Lääne-Virumaa, kuid õppureid on tunduvalt rohkem Ida-Virumaalt kui Tartumaalt ning pisut rohkem Lääne-Virumaalt kui Pärnumaalt," räägib Karu.

SKA õppeosakonna juhataja kinnitab, et erinevates maakondadest pärit õppuritel ei ole kindlasti erisusi akadeemias hakkama saamisel, kuna tugisüsteem on sarnane kõigile kadettidele. "Neile tagatakse ühiselamukoht, praktikakoht, kutseõppes makstakse kinni kaks korda kuus koju ja kooli sõit," selgitab Karu.

Samas lisab ta, et Ida-Virumaalt pärit kandidaatidel ja õppuritel on võimalik kandideerida Ida-Virumaa stipendiumile, mille aastane summa on 1300 eurot. "Stipendium on loodud toetamaks Ida-Virumaalt pärit kadette ning innustamaks neid pärast õpinguid Ida-Virumaale tööle minema," sõnab Karu.

Väljalangemine on vähenenud

Üldiselt on SKA-s viimasel kolmel õppeaastal olnud õpingute katkestamine langustrendis. "Kui 2012/2013 õppeaastal oli akadeemias kõrgharidusõpingute katkestajaid 15,3 protsenti üliõpilaste arvust, siis 2015/2016. õppeaastal langes nende osakaal 7,2 protsendini," ütleb Karu. Seejuures on kutseõppes vastav näitaja langenud 14 protsendilt (2013/2014) 7,4 protsendini (2015/2016).



Võrreldes sisekaitseakadeemias õpingute katkestajate osakaalu Eesti keskmiste näitajatega (Haridus- ja Teadusministeerium, “HaridusSilm” õppeaasta 2014/2015), on SKA tulemused head. Rakenduskõrgkoolide väljalangevuse keskmine on 12 protsenti üliõpilaste koguarvust ning kõrghariduses tervikuna 16 protsenti. Eesti keskmine kutsehariduses õppetöö katkestajate osakaal on 20 protsenti.



Tiina Karu rõhutab, et õpingute katkestamise osas õppuri elukoht senini tähtsust ei ole omanud. "Põhjused, miks õpingud katkestatakse, on erinevad. Laias laastus jagunevad need võrdselt omal soovil lahkumisteks (eriala mittesobivus, perekondlikud põhjused, tervislikud põhjused) ning õppevõlgnevuste tõttu eksmatrikuleerimisteks," selgitab Karu.