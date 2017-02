Samost: Kaljulaidi suurim õnnestumine kõnes oli mõiste komberuum sisse toomine

Eesti president Kersti Kaljulaid. (Foto: Reuters/Scanpix)

"See on selle kõne kõige suurem õnnestumine ja kindlasti annab toitu paljudele muudele inimestele presidendi kõrval," märkis Samost.

Tema sõnul oli kohe komberuumi järel presidendil kõnes oluline mõte, et eestlastel on õigus nõuda komberuumi tunnistamist kõigilt, kes meie juurde pikemaks või päriselt tulevad ning kolmas mõte, kes on eestlane.

"Otsisin ka teiste presidentide kõnedest lühikest definitsiooni, võimalik, et ma polnud piisavalt hoolikas, aga sellist lühikest definitsiooni ma ei leidnud. President Kaljulaid ütleb meile, et eestlane saab olla igaüks, kui ta tunnistab meie keelt, kombeid ja väärtusi. See on väga oluline sõnum," leidis Samost.

Samosti sõnul oli kahtlemata väga paljud inimesed ka rõõmustasid, kui president esitas kõnes rahvuslikke väärtusi. "Siin ei ole ühtegi jälge poliitkorrektsusest, mis olgem ausad on viimastel aastatel väga pealetükkiv olnud, aga siin ei ole ka ühtegi jälge taotluslikkust ksenofoobsest suletusest, mis on ka viimastel aastatel väga ebameeldivalt pealetükkiv olnud," tõdes Samost.

Saatejuht Hannes Rumm märkis, et Kersti Kaljulaidi 20. ehk seni kõige olulisim kõne oli õnnestunud.

"Kui spordikommentaatori terminoloogiat kasutada kõrgushüppes näiteks, siis ta ületas kindlasti algkõrguse, ei ajanud latti maha, aga ei ületanud latti ka nii suure varuga, et siit võiks oodata järgmise Eesti rekordi sündi, vähemalt veel mitte. Kõrgushüppes nii ongi, et tihti tasub kõrguseid ületada ökonoomselt ja mitte liiga palju jõuvaru igasse üritusse panna," leidis Rumm ja lisas, et presidendi kõne oli emotsionaalselt väga veenev.

"Kaljulaidi puhul meeldis mulle eriti üks koht, kus tal õnnestus luua uus tava ja parandada Eesti riigijuhtide tava - me nägime riigipead, kes naeratab. Siiani meie presidendid olid kuvandi mõttes suhteliselt sarnased - eakad mehed, murelikud, kurvad, manitsevad, karmid, ranged ja kui me vaatasime Kersti Kaljulaidi - nägime nooruslikku naist, kes naeratusega õigetes kohtades motiveeris inimesi, julgustas, pakkus neile eneseusku," arvas Rumm.

Samosti sõnul naeratas ka Lennart Meri kõnede jooksul ikka päris mitu korda. "See, et ta ei olnud noor naine - seda ei saa talle kahtlemata ette heita," tõdes Samost.

Samost märkis, et samas võib öelda, et nii Meri, Rüütli, Ilvese kui ka Kaljulaidi kõne puhul on traditsiooniks, et need on tekstid, mida tuleb lugeda.

"Kui sa kuulad kõnet, siis saad mingi osa sõnumist ja Toomas Hendrik Ilvesega oli see kontrast eriti suur, tema kõned loetuna omandasid terve rea uusi tähendusi. Seekord oli ka Kersti Kaljulaidi kõne selline, mida tuli üle lugeda, mida kuulates kõik need nüansid vähemalt minul kohale ei jõudnud ning selles mõttes 25 aasta pikkune traditsioon ikkagi jätkus," nentis Samost.

Rummi sõnul on selle traditsiooni jätkumisest kahju, sest kõne on ikkagi selline, mis peab mõjuma, peab olema arusaadav esimesel kuulamisel ja ei pea minema päris Donald Trumpi tasemele, aga enamuse jutu mõtetest võiksid inimesed ka pelgalt kuulates aru saada.

Rummi sõnul jätkus Kaljulaidi kõnega ka tava, et Meri ajal olid presidendi kõned väga ebaühtlase pikkusega - lühim neist 1200 sõna ja tema kõige pikem 3200 sõna, aga Arnold Rüütli ja Toomas Hendrik Ilvese ajal loksus kõne pikkus väga selgelt paika.

"Arnold Rüütli kõne pikkus sõnades mõõdetuna oli keskmiselt 1800 sõna ja Toomas Hendrik Ilvesel 2300 sõna ja kui veel arvestada kõne esitamise tempot, siis olid need ühepikkused kõned ja Kersti Kaljulaid jätkas täpselt seda formaati - tema kõne pikkus oli 2500 sõna ja selle esitamiseks kulus 26 minutit, mis näitab, et Kersti on kaduma läinud hea spordikommentaator. Ta võiks praegu väga edukalt esineda Lahtis suusatamise MM võistlustel, sest ta räägib väga kiiresti ja väga selgelt, on terav ja täpne," arvas Rumm.

Rummi sõnul oli samas kurb, et Kaljulaidi kõnes ei olnud jäetud kohta aplausidele. Samost märkis, et seda oskas Lennart Meri väga hästi.