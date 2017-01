Lang: kui Michal võidab, et muutu erakonnas midagi

Reformierakonna üldkogu. (Foto: Anna Aurelia Minev/ERR)

Erakonna liige Rein Lang rääkis ERR-ile, et on oma hääle andnud Hanno Pevkur poolt.

"Aga ma arvan, et selleks, et Reformierakonnal tuleks uus tulemine, et temast saaks järgmine valitsuspartei ja peaministripartei, ta peab muutuma ehk minema tagasi selleks, mis ta oli umbes kümme aastat tagasi - selline jõuline, väga asjalik, väga argumenteeritud poliitika ajamine, liberaalsed väärtused, mis põhinevad üksikisiku austamisel, ka individualismil ja et me suudame ühskoos vastu seista sellele populistlikule mudale, mis Euroopas praegu valitseb," rääkis ta.

Jürgen Ligi ütles, et need värsked ideed, mida praegu välja käiakse, on samad, mis olid 1990. aastatel. "Tänapäeva poliitika on palju igavam, sest põhipostulaadid on sõnastatud ja nüüd on praktikasse rakendamine väga suur," märkis ta.

"See, kas erakonna juhtimine muutub - igal juhul ta muutub. See sõltub igal juhul inimesest ja loodame, et ta muutub paremuse poole. Erakonna juhtimine on aastatega läinud ainult demokraatlikumaks ja avatumaks. Ma ei väida, et Siim Kallas oleks erakonda juhtinud, aga juhtis väga kitsas inimeste ring, aga praegu on see kõik väga muutunud, et ikkagi on organisatsioon ja lakkamatu seletamine ja vaidlemine üle Eesti. Aga alati saab paremini," lisas ta.

Ligi: Pevkur muutis kampaania inetuks

Ligi sõnul on Hanno Pevkur muutnud erakonna juhi kampaania inetuks.

"Ma oleks võinud ju kampaaniat vaadates kogu aeg kaasa mängida ja lükata ümber igasugu väiteid ja kritiseerida programme, aga olen ainult ühe korra praktiliselt sõna võtnud. Kuna tõesti inimene ei räägi enam oma sõnu ja on kuskilt saanud seisukohad, mis on nii ja naa, millega võiks mõnega ju vaielda ja mõnda tõsisemalt võtta, aga see kõik on tulnud ainult kampaania käigus. Me oleme ju koos tötöanud, ma tean täpselt, mis on tema tugevused ja nõrkused ja nüüd ma tõepoolest ei tunne teda ära. Leebe ja viks inimene on ajanud koos oma meeskonnaga kampaania inetuks," selgitas Ligi.

Ta usub, et nii Michali kui Pevkuri võidu korral saab erakond ühtsena jätkata.

"Me oleme kõik eestoas need otsustajad olnud, ilmselt retoorika tuleb mõnel mehel maha keerata, mis on üleval olnud. Hanno meeskond on ju öelnud, et kuskil mujal otsustatakse, et tema on ainult minister ja aseesimees, aga otsustavad teised. Mina seda ei tunne, olen öelnud, et mina ei kuulu tagatuppa. Ma arvan, et kuulume mõlemad eestuppa ja küsimus on selle, kui suur kellegi panus on, kui suur kellegi kirg on mingis valdkonnas panustada. See on palju määranud," rääkis Ligi.

Ta kinnitas, et mingit Reformierakonna tagatuba pole olemas. "See on täiesti mõttetu müüt. Ei ole võimalik manipuleerida inimestega nii, meil on kõik avatud arutelud, juhatuses, fraktsioonides langetatakse otsuseid ja kõigil on võimalik teha ettepanekuid ja neid vaielda," kinnitas ta.

Lang: Reformierakond muutub küpsemaks

Erakonna liige Rein Lang ütles, et e-hääletusel osales üle 1300 inimese, mis on üsna palju. Üldkogul on tema sõnul umbes 800 erakonna liiget ning see peaks andma uuele esimehele üsna tugeva mandaadi.

"Meenutame, et eelmine kord sai Taavi Rõivas erakonna esimeheks 800 häälega, aga erakonnas on ligi 12 000 liiget, nii et see mandaat ei olnud just väga tugev. Et üldse rääkida mingist erakonna mandaadist, peab seal poolthääli olema vähemalt ligi 2000," rääkis Lang.

Tema sõnul tekkis erakonnas esimest korda olemuslik debatt. "Miskipärast osadele inimestele, näiteks Jürgen Ligi, üldse ei meeldi, et räägitakse asjast. Minul on väga hea meel, et räägitakse asjast ja ma üldse loodan, et Eesti poliitikas räägitakse rohkem asjast," rääkis ta.

"Presidendivalimised näitasid, et asjast saab rääkida, et Eesti ühiskond muutub aina küpsemaks, et ei ole ainult õunu ja ühevärvilisi pastapliiatseid jagada. Nii et Reformierakond näitab ka oma sisemiselt praegu, et muutub järjest küpsemaks, et toimub ka erakonnasisene debatt väärtuste üle, mitte ainult selle üle, kes efektiivsemalt mingeid diile teeb," lisas Lang.