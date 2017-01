Uudistepäeva kokkuvõte 24. jaanuaril

(Foto: ERR)

Justiitsministeerium tegi kokkuvõtte: Eestis vähenes 2016. aastal varavastaste kuritegude hulk, samuti on vähem tapmisi ja joobes autojuhtimist. Ka alaealiste kuritegevus on märgatavalt langenud - kümne aastaga lausa kolm korda. Musta lambana paistavad silma korruptsiooniteod - nende registreerimine kasvas mullu ja näitab kasvavat trendi ka mitme aasta lõikes.

Endiselt registreeritakse suurel hulgal vägivallaga seotud süütegusid. Üldistatult võib öelda, et iga 50. inimene kannatas mullu vägivalla all ehk vägivaldse rünnaku ohvriks langes 1,8 protsenti elanikest. See on aga registreeritud süütegude hulk - tegelikkuses on arv suurem, sest vaid umebs 40 protsenti ohvritest annab sellest ka teada. Ohvriuuringute andmetel langevad vägivalla ohvriks noored, mehed ja linnainimesed.

Noorte seadustrikkuvast käitumisest loe lisaks meditsiiniteaduste doktorandi Mari Järvelaidi arvamusloost, kus ta keskendub noorte ja varateismeliste alkoholitarbimisele.

Kui tahta tõhusat sekkumist Eesti alkoholiprobleemi, siis tuleb leida vahendid laste alkoholitarbimise lõpetamiseks. Tark oleks seejuures tõsta alkoholimüügi keelu vanusepiiri vähemalt 21 eluaastani, kuna aju küpsus saavutatakse vanuses 20-25 eluaastat. Sellele põlvkonnale, kus väga paljud on alustanud alkoholiga 11-12-aastaselt ning sageli olnud teismelisena umbjoobes, tuleb aga anda võimalus ümberõppeks. Roolijoodikute jaoks tähendaks see saatmist rehabilitatsiooniprogrammi.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski esitas valitsuse istungile eelnõu, mis lisaks varasematele alkoholireklaami piirangutele keelab alkoholireklaami sotsiaalmeedias, sunnib suurpoode alkoholimüügi muust kaubast eraldama, keelab sooduspakendid ja degusteerimised.

Ehkki alkoholi- ja reklaamiseaduste muutmise eelnõu varasem versioon internetireklaami ei käsitlenud, leidsid kolme valitsuserakonna esindajad ühiselt, et eelnõu peab arvesse võtma ka internetis toimuvat ja sotsiaalmeedia suurt populaarsust, teatas sotsiaalministeerium.

Endine peaminister, Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) nõukogu juhtinud Taavi Rõivas ütles, et RKAS-i tegevus Arsenali keskuse kinnistu müümisel oli läbipaistev ja korrektne. Ta ütles, et esitas riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimehele Artur Talvikule ka vastavad protokollid toonastest koosolekutest.

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon hakkab arutama Rain Rosimannuse osalust sügisel Põhja-Tallinnas avatud Arsenali keskuses, mille Rosimannus hiljuti ametlikuks vormistas.

"Tegemist on olnud avaliku enampakkumisega, mis on olnud läbipaistev protseduur ja kõik soovijad on saanud sellele kinnistule oma müügipakkumised soovi korral teha," sõnas Rõivas ERR-i uudisteportaalile.

Taavi Aas aga märgib, et Arsenali keskusega seotud lugu näeb halb välja. "Juba see, et riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon on asunud asja lähemalt uurima, heidab kogu projektile negatiivse varju. Peamiselt jääb õhku küsimus, millal Rosimannus kavatses oma osalusest avalikkust teavitada, kui poleks ilmunud vastavasisulist Äripäeva artiklit. Tõenäoliselt ei teaks me seda siiani," lisas Aas.

"Olen juba palunud Põhja-Tallinna vanemal Arsenali keskuse läbirääkimiste osas hetkeks aeg maha võtta. Juhul kui keskusega toimunud tehingud on korrektsed, ei näe ma probleemi läbirääkimiste jätkamiseks, kuid praegu peab asi saama selgemaks," ütles Aas veel.

Ühendkuningriigi ülemkohus otsustas teisipäeval, et valitsus ei saa käivitada Euroopa Liidust väljumise protsessi ilma parlamendi heakskiiduta. Kohus võttis häältega 8-3 vastu otsuse, mille järgi peab aluslepingu artikkel 50 käivitamiseks toimuma parlamendihääletus.

Lissaboni leppe 50. artiklit ise alustada soovinud peaminister Theresa May peab selleks parlamendi mõlemalt kojalt luba küsima, ütles keskpäeval otsuse avalikustanud ülemkohtu president lord Neuberger.

"Seega, kui Suurbritannia lahkub EL-i lepetest, siis lõigatakse ära osa Briti seadustest. Veelgi enam, Briti kodanike teatud õigusi muudetakse. Seepärast ei saa valitsus käivitada 50. artiklit ilma parlamendi volituseta," rõhutas ülemkohtu president.

Šotimaa valitsuse juht Nicola Sturgeon avaldas heameelt, et ülemkohtu arvates on keskvalitsusel vaja küsida nõusolekut parlamendilt. "Kui meile nüüd öeldakse, et Šotimaa hääl lihtsalt ei loe, et seda ei kuulata ning et seda ei ole võimalik mitte ainult kohtus esitada, vaid ka poliitiliselt arvesse võtta, siis see tõstatab põhimõttelise küsimuse. Kas me oleme rahul, et meie tulevikku dikteerib Londoni keskvalitsus ühe saadikuga Šotimaal või on käes aeg võtta oma tulevik enda kätesse?" selgitas Šoti Rahvuspartei (SNP) liider Sturgeon.

Ülemkohtu tänane otsus muudab aga asjaajamise Euroopa Liidu jaoks keerulisemaks, märkis Matti Maasikas, kes on valitsuse eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures.

"See intensiivistab poliitilist debatti Ühendkuningriigis. Mis nüüd hakkab juhtuma, on see, et parlamendiliikmed ja erakonnad hakkavad tegema täiendusi [EL-ist lahkumise] otsusele, nad tahavad igal juhul seda mõjutada," rääkis valitsuse eriesindaja.

Lumelaviin tabas Rigopiano hotelli 19. jaanuaril. Viimastel tundidel on leitud hotelli rusudest nelja mehe ja kahe naise surnukehad, millega tõusis hukkunute arv 15-ni. Siiani on elusana leitud 11 inimest, vahendas BBC. Jätkuvalt on kadunud 14 inimest. Täna peeti ka esimesed ohvrite matused.

"Me toimetame teooria järgi, et lumelaviin ei tabanud või hävitanud tingimata iga ruumi ning et me ei ole veel jõudnud hoone südamesse," rääkis päästeameti pressiesindaja Luca Cari.

Internetis kulutulena levivatel libauudistel on võime panna inimesi uskuma pooltõdesid või suisa lausvalesid. Briti ja ameerika teadlased näitavad nüüd, et inimesi võiks väärinformatsiooni eest hoida vaimne kaitsepookimine.

Uurimuse juhtivautor Sander van der Linden Cambridge'i ülikoolist tõi välja, et inimesed võtavad enamasti libauudiseid vastu heuristiliselt. ''Nad usuvad nende paikapidavusse, kuna neid esitas võluv inimene või uudisele oli enne neid klõpsanud miljon inimest. Tekib justkui sisemine konsensus, et miski vastab tõele ja inimesed lõpetavad detailidele tähelepanu pööramise. Taolistele uudistele hoiatussildi kleepimine peaks aitama inimestel heuristilisest tsüklist väljuma,'' lootis lektor.

Ka Kristjan Port arutles Raadio 2 tehnikakommentaaris samuti tänapäeva "nakkust" - valeuudised. "Tegemist võib olla vägagi tõsiste tagajärgedega haigusliku nähtusega. Mõnedel arvamustel põhjustas taoliselt esile kutsutud deliiriumi seisund Ühendkuningriigi ja USA valijates alles hiljuti hukatuslikke valikuid. Samuti võib märgata valeuudiste ja poliitiliste provokatsioonide tulemusel massilist mõistuse kadu mitmetes Euroopa riikides.

Kuna vale info levikuga on inimkond suhteliselt kaua kokku puutunud, võiks oletada, et inimestes on sarnaselt viiruste ja bakteritega toimetuleku bioloogilistele kaitsemehhanismidele olemas naha või kolju all midagi valeuudiste immuunsüsteemi laadset. See oletus võib osutuda tõeseks, kui uskuda Cambridge'i ülikooli psühholoogi Sander van der Lindeni juhitud töörühma uuringuid.

Paari tuhande ameeriklase päid kliimamuutuste teemal erinevate tõeste ja valefaktidega nakatades õnnestus teadlastel demonstreerida omapärase vaktsineerimise fenomeni esinemist. Tavameditsiinis on vaktsiini toimemehhanismiks inimese immuunsüsteemi reaktsiooni käivitamine ohutuks muudetud haigustekitaja abil, mille tõttu kujuneb temas välja konkreetse haigustekitaja suhtes immuunsus. Kui järgmine kord satub kehasse sama, kuid seekord ohtlik haigustekitaja, on kaitsesüsteem suuteline kutsumatu heaolu õõnestaja välkkiirelt kahjutuks tegema."

Teisipäeval läksid ERR-i keskpäevased raadiouudised eetrisse uuest uudistemaja stuudiost. Sel pidulikul puhul tegid raadiouudised koostöös ERR-i multimeediatoimetusega avasaatest otseülekande, mille video on nüüd järelvaadatav.

Alumiiniumnõudest, mis on tehtud ümbertöödeldud vanametallist, võib toitu eralduda tervisele kahjulikke aineid.

Näiteks Vietnamis tehtud pottidest eraldus toitu pliid, mis ületas terviseohutusnormi 2800 korda – sellise teadmise tõi California ülikooli teadlaste uuring, milles analüüsiti 42 erinevat toidunõud, mis olid valmistatud kümnes erinevas arengumaas.

Kolmandikust analüüsitud nõudest eraldus toitu tervisele kahjulikku pliid. Lisaks pliile eraldus neist ka alumiiniumi, arseeni ja kaadmiumi.

24. jaanuaril selgusid 89. Oscari filmiauhinna nominendid. Kõige rohkem, lausa 14 nominatsiooni kogus "La La Land", mitmeid nominatsioone said aga ka "Manchester by the Sea", "Saabumine" ja "Kuuvalgus".

Seoses remonditöödega on Lennusadam Tallinnas suletud 30. jaanuarist kuni 27. veebruarini. Alates avamisest aastal 2012 on Lennusadamal olnud üle miljoni merendushuvilise külastuse. "Selle üle saab meil ainult hea meel olla," lausus Eesti meremuuseumi direktor Urmas Dresen. "Eks ole see aga meie majale ka oma jälje jätnud. Seepärast otsustasime Lennusadamat veebruaris värskendada. Mõningad remonditööd vajavad hädasti tegemist ning plaanis on ka teatavad muudatused ekspositsioonis," avas Dresen veebruari plaane.

Riigi kultuuripreemiate komisjonile esitati tähtajaks 88 ettepanekut loomeisiku või loomingulise kollektiivi premeerimiseks. Neist 41 on esitatud preemiale pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest. Preemiale möödunud aasta silmapaistva loomingu eest esitati 47 loomeisikut või loomingulist kollektiivi.

Vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-9, saartel ja rannikul õhtupoolikul lõuna- ja edelatuul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on -2..-7, saarte rannikul kuni 0°C.