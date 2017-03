Ülevaade: Puhu risti kiiruskaamera tabas mullu enam kui 30 000 kihutajat

(Foto: Rene Suurkaev / ERR)

Möödunud aastal Põltsamaale viiva tee ja Tartu maantee ristmikule ehk Puhu risti paigaldatud kahte suunda pildistav liikluskaamera on olnud väga resultatiivne: just seal registreeriti kogu Eesti arvestuses eelmisel aastal iga viies kiiruseületus. Võib öelda, et ka Tallinna ja Pärnu vahet sõitjad täidavad riigikassat tublisti: just Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel on kõige enam järjestikuseid kaameraid, mis kiirustajaid keskmisest enam pildistavad.

PPA liiklusmenetlusteenistuse vanem Toomas Kaarepere selgitas ERR-ile, et võrreldes kümmekonna kohaga, mis tuhandeid kiiruseületusi registreerivad, on ülejäänud poolesaja kaamera registreeritud rikkumised oluliselt väiksemad. Samuti saab märkida, et kohad, kus on kaamera pikemalt üleval olnud, registreeritakse aja möödudes üha vähem seaduserikkumisi. "Leidub päevi, kus mõni kaamera on tuvastanud üksiku kiiruse ületamise," ütles Kaarepere.

2016 aastal saatis politsei välja 121 038 sõidukiiruse ületamise trahviteadet, mille oli tuvastanud kiiruskaamera. See on 14 626 võrra rohkem kui 2015. aastal. Kaarepere sõnul oli rikkumiste arvu tõus eelmisel aastal tingitud sellest, et jaanuaris ja märtsis paigaldati maanteedele kaheksasse uude kohta kaamerad.

