Lobjakas: kas avaliku raha eest tuleb veini osta?

Toomas Hendrik Ilves. (Foto: AFP/Scanpix)

Raadio 2 saates "Olukorrast riigis" avaldas saatejuht Ahto Lobjakas rahulolematust, et president Toomas Hendrik Ilves tegi oma ametiajal krediitkaardiga kulutusi, mis Lobjaka hinnangul on arusaamatud. Saatejuht Andrus Karnau hinnangul tuleb arvestada aga konteksti ja vaadata, mida Eesti diplomaatia tema visiitidest on võitnud.

"Kes küsib küsib küsimuse, miks valiti nii kallis hotell? Kas polnud võimalik valida väiksemat, mitte presidendi sviiti, kust avaneb vaade kogu linnale? President Kersti Kaljulaid sõidab näiteks heameelega turismiklassi," tõdes Lobjakas.

Lobjaka sõnul on meil selline konflikt 19. sajandi kadakasaksluse vahel, mis ütleb, et sakste rahakotti vaatamine pole kombekas.

"On küll kombekas, kui see on avalik raha. Ma ei näe siin mitte mingisugust küsimust. Teiseks kulutused alkoholile, kui me vaatame rumeenia hotelli, kus mitu korda järjest päeva jooksul tellitud veini. Jutt käib ühest lõunast," oli Lobjakas hämmingus.

"Ja üldse, kas veini avaliku raha eest tuleb osta? Kui meile räägitakse mingisugusest diplomaatilisest konventsioonist, et tuleb veinitada külalisi, siis paneksin siia küsimärgi. kolmandaks me räägime kontserdikuludest ja jällegi siin on vabadnuseks öeldud, et keegi kutsus ja oli vaja minna. See on avalik raha ja tuleb küsida, kas see on otstarbekohaselt kasutatud," ütles Lobjakas ja lisas, et lüües interneti lahti ja guugeldades leiab järjest lääne ametnikke ja poliitikuid, kes on pidanud tühiste summade pärast tagasi astuma, kuna nad ei oska vahet teha avalikul ja erarahal.

"Meil sellist vahetegemist praktiliselt ei olegi, meil ei ole instantsigi, mis seda kontrolliks, peale riigikontrolli," tõdes ta.

Saatejuht Andrus Karnau märkis, et see pole mingi kohalik kadedus ja ilvesele kättemaks, kui me hindame, kas tema võimuloleku ajal tehtud kulutused on mõistliku või mitte.

"Selliseid lugusid leiab lääne ajakirjandusest küll ja küll. Nii kurb kui see ka ei ole, kui see maksumaksja raha on käes, siis tekib alatihti inimestel kiusatus kasutada seda võimalikult luksuslikult," nentis Karnau.

Lobjaka sõnul on Ilves eetilise puudega. "Eetiline kahju on suurem, kui majanduslik kahju," leidis Lobjakas.

Karnau märkis, et tuleb vaadata, kas ta on käinud selleks, et oma isikut promoda või on see olnud Eesti riigi ja diplomaatia jaoks laiemate huvidega. "See analüüs on tegemata ja sellest tulekski alustada," leidis Karnau.

Sel nädalal tegi "Pealtnägija" loo president Ilvese ametiajal krediitkaardiga tehtud kulutustest.