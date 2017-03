Mupo uus juht tahab vabaneda mineviku taagast

Aivar Toompere (Foto: Postimees/Scanpix)

Mupo juht on töötajatele öelnud, et kui nad tahavad oma ameti mainet parandada, siis peavad nad alustama iseendast, organisatsioonist seestpoolt. "Peame kõigepealt ise uskuma, et saame paremini tööd teha ja et meie oleme ikkagi linnarahva jaoks, mitte linnarahvas meie jaoks," rääkis ta Postimehele.

"Tehtud trahvide hulk ei suurenda kellegi töötasu ega preemiat. Eks meilgi on mingi trahvide laekumine eelarvesse planeeritud, aga ma olen öelnud, et kui see täis ei tule, siis vastutan mina, mitte alluvad. Trahvi tehtagu nendele, kes seda lausa nõuavad. Kui saab leebemalt läbi, siis pole vaja trahvida," rõhutas ta.