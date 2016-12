5 uudist, mida täna hommikul teada

Uudistepäeva algus teisel jõulupühal. (Foto: Fotokollaaž/ERR)

Briti poplaulja George Michael suri 53 aastasena, teatas tema publitsist pühapäeval.

"Suure kurbusega saame kinnitada, et meie armastatud poeg, vend ja sõber George lahkus rahulikult oma kodus jõulude ajal," teatas tema publitsist avalduses.

Michael, kes sai kuulsaks ansambliga Wham!, müüs karjääri jooksul üle 100 miljoni plaadi.

Vene lennuõnnetuse põhjustas ilmselt piloodi viga või rike

Venemaa pühapäevase lennukatastroofi põhjustas tõenäöoliselt piloodi viga või tehniline rike, ütles riikliku uurimiskomisjoni juht transpordiminister Maksim Solovjov.

Süüriasse suundunud Vene kaitseministeeriumi lennuk Tu-154 kukkus pühapäeval alla vahetult pärast õhkutõusmist Sotši Adleri lennuväljalt, õnnetuses hukkusid kõik 84 reisijat ja kaheksa meeskonnaliiget.

Tänavune ETV heategevusprogramm "Jõulutunnel" aitab kaasa liikumispuudega inimeste tervisliku seisundi parandamisele. Kogutud annetuste eest on kavas avada treeningsaal ning osta sinna spetsiaalselt liikumispuudega inimeste vajadustele kohandatud liikumist treenivad seadmed. Pühapäeva õhtuks oli kogunenud annetustena üle 203 000 euro.

"Liikumis- ja treenimisvõimalused on meile kõigile väga olulised. Nii ka liikumispuudega inimeste puhul. Paraku on nende treenimisvõimalused piiratud. Ratastoolis pole võimlik kasutada tavapäraseid jõusaaliseadmeid. Samuti puudub võimalus treenida väga väikeste koormustega, nagu need inimesed sageli vajavad," ütles Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu rehabilitatsioonikeskuse juht Piret Vahula.

Kõik soetatavad seadmed on arendatud ja konstrueeritud erivajadusi ning taastusravispetsiifikat silmas pidades. Arvestatud on ka nendega, kes on sunnitud olema ratastoolis.

Tabatud juhtidest üks oli narkojoobes ja 35 alkoholijoobes. Kui juht on 0,2–1,49-promillises joobes, võib teda väärteo korras karistada kuni 1200 euro suuruse trahvi, kuni 30-päevase aresti või juhtimisõiguse äravõtmisega kuni üheks aastaks.

ETV ekraanil kell 21.20 algav saade võtab kokku lõppeva aasta spordisündmused, tehes seda tavapärastest spordiintervjuudest isiklikumas võtmes.

Missugused olid need erakordsed hetked, mis rõõmustasid, liigutasid ja üllatasid nii Eesti avalikkust kui ka sportlasi endid? Seitse tuntud Eesti spordiinimest räägivad Kõltsu mõisas avameelselt sellest, mis jääb tulemuse taha. Juttu suunavad Aet Süvari ja Tarmo Tiisler.

Tormituul paisutab lained kuni 3,5 meetri kõrgusteks

Tormituul võib esmaspäeval paisutada lained Läänemerel kuni 3,5 meetri kõrgusteks. Üldiselt on ilm täna pilves selgimistega, paljudes kohtades sajab vihma. Puhub edela- ja läänetuul 7–13, saartel ja rannikul puhanguti 18–20 m/s. Õhutemperatuur on 4–7 °C.