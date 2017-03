Tallinna-Riia telesillas osalejad: eesti keele õppega on vaja alustada lasteaias

Publik telesillal. (Foto: Aurelia Minev)

Rahvusringhäälingu venekeelse kanali ETV+ kolmapäeva õhtul toimunud Tallinna-Riia telesilla otse-eetris leidsid saatekülalised, et eesti keele õppega tuleb alustada juba lastaias. Osalejad leidsid, et see loob paremad eeldused ka gümnaasiumis eesti keeles õppimiseks.

Valdav osa saatekülalisi tõdes, et venekeelne kooliharidus Eestis peab jääma, sest see erinevus rikastab Eesti ühiskonda ja aitab lastel säilitada oma kultuuri ja identiteeti.

Riigikogu liikme ja endise haridusministri Jürgen Ligi sõnul lahutab kaks erinevat koolisüsteemi Eestis rahvaid, kultuure, sotsiaalvõrgustikke, inforuumi ja kahjustab vene noorte konkurentsivôimet tööturul. Ligi märkis, et jätkates kahe koolisüsteemiga, taastoodetakse sotsiaalset erinevust.

Samas tõdes Ligi, et reformidega on vene koolides hiljaks jäädud, sest paljudel poliitikutel ei jätkunud omal ajal julgust teha radikaalseid muudatusi. "Eesti keele süvendatud õppega tuleb alustada lasteaias ning põhikoolis. Gümnaasiumite erisused, kus õpe on üles ehitatud mudelile 60 protsenti eesti keeles ja 40 protsenti vene keeles, oli tegelikult mingis mõttes kompromiss," lausus reformierakondlane Ligi.

Ligile oponeerinud Keskerakonda kuuluv Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul pole 60/40 õppemudelile ühtegi teaduslikku põhjendust ega analüüsi. "Me näeme, et vene koolide vastu puudub usaldus. Neil ei lasta iseseisvalt otsustada, milliseid aineid saaks või tuleks õpetada vene või eesti keeles. Vene koolid on pidevate muutustega stressis ja ei saa normaalselt eksisteerida ja keskenduda oma pühitegevusele – laste harimisele ja õpetamisele. Eesti riigis pole kahjuks 20 aasta jooksul suudetud välja töötada kvaliteetset keeleõppe metoodikat vene koolidele,’’ rääkis Kõlvart.

Innove keelekümbluse keskuse juhataja Natalja Mjalitsina sõnul on just keelekümblus üks tõhusamaid kakskeelse õppe viisidest. "Eesti keelekümblusprogrammi võib lugeda meie edulooks. Keelekümblusõpilaste keskmised tulemused on kõrgemad kui tavaklasside õpilastel. Samas on programmiga liitumine õpilastele vabatahtlik," lausus ta.

Mjalitsina sõnul pole põhjust karta, et intensiivsele eesti keele õppele kannataks vene laste emakeel. "Väga paljud varajases keelekümbluses osalenud lapsed on võitnud Venemaa aineolümpiaadidel väga kõrgeid kohti."

Uisukooli juhi Anna Levandi sõnul peavad lapsed õppima riigikeeles, sest see ühendab lapsi ja tekitab meeskonnatunde. "Minu uisukoolis õpivad nii eesi kui vene keelt kõnelevad lapsed. Koos tehakse trenni ja koos tuntakse rõõmu sportlike saavutuste üle. Kapseldades eri rahvustest lapsi viib selleni, et nad ei oska tulevikus koos elada. Vene lapsed omandavad minu koolis suurepäraselt eesti keele ja saavad edaspidises elus suurepäraselt hakkama,’’ lausus Levandi.

Läti tegi kakskeelse õpetusega algust kaheksa aastat enne Eestit. 2004. aasta reform tõi kõigile vene gümnaasiumidele Lätis seadusliku kohustuse minna 60 protsendi ulatuses üle lätikeelsele õppele. Nüüd toimub Läti muukeelsetes koolides õpe gümnaasiumiastmes 60 protsendi ulatuses läti ja 40 protsendi ulatuses mõnes muus keeles. Haridussüsteem seisab nii Eestis kui ka Lätis suurte reformide lävel. PISA testid näitasid, et Eesti on oma hariduse kvaliteediga Lätist kaugele ette läinud, tervelt 28 koha võrra.

Saate ajal said televaatajad anda oma hääle venekeelse koolihariduse poolt või vastu. Ligi 90 protsenti hääletanutest toetas vene kooli säilimist Eestis.