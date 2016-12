Lääne-Harju valla moodustavad ilmselt Paldiski linn ja Keila vald

Padise vald otsustas kolmapäeval, et ei soovi ühineda Paldiski linna ja Keile vallaga. Selle tulemusel moodustavad Lääne-Harju valla tõenäoliselt vaid Paldiski linn ja Keila vald.

Märtsis alguse saanud idee maakondadeülesest Lääne-Harju vallast ei teostu. Esimesena loobusid plaanist Keila linn ning Vasalemma ja Nõva vallad.

Tänaste otsuste valguses moodustavad Lääne-Harju valla suure tõenäosusega Paldiski linn ja Keila vald kokku 9000 elanikuga ehk uus omavalitsus jääb Harjumaa piiridesse.

Padise vallavolikogu ütles ühinemisele peaaegu üksmeelse "ei", vaid üks volikogu liige ei hääletanud.

"Me ei näe täna mingit tõusvat kasu sellest ühinemisest. Ei majanduslikus ega kogukonna ühtsuse mõttes, ega ka nende räägitud kvaliteetsete teenuste toimimise mõttes. Me ise seda ei näe ja ei ole suutnud ka meie patrnerid seda selgeks teha, milles võiks olla meie valla jaoks see kasu," selgitas Padise vallavolikogu esimees Külli Tammur, kelle sõnul ei peibuta ka ühinemistoetus.

Paldiskis oli aga raha peamine argument, miks hääletati pea üksmeelselt ühinemisotsuse poolt.

"Meil oli valida halva ja väga halva variandi vahel ja me valisime natuke vähem halvema variandi, sest kui me oleks täna öelnud "ei", siis me oleks jäänud 300 000 euro suurusest toetusrahast ilma. Me arvasime, et see ei oleks kõige targem tegu," rääkis Paldiski linnavolikogu esimees Kaupo Kallas.

Neljapäeval kohtuvad Paldiski esindajad Keila valla ühinemisläbirääkijatega ja otsustavad, kas jätkata kahekesi või kutsuda veel kedagi kampa.

Padise vald peab loogiliseks esialgset ideed liituda Vasalemma ja Nõvaga, kuigi ka kolmekesi nad 5000 elaniku piiri ei ületa.