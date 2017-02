Lenk: omandireform on võrreldav Stalini küüditamisega

Heimar Lenk. (Foto: Siim Lõvi /ERR)

Rahandusministeeriumis on riigihalduse ministri eestvedamisel komplekteerimisel komisjon, mis hakkab tegelema omandireformi kahjude hüvitamiseks seaduseelnõu koostamisega. Komisjoni kuuluva riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikme Heimar Lengi sõnul on omandireform samasugune kuritegu rahva vastu nagu 1940. aastatel toimunud küüditamised.

Lengi sõnul ei ole veel hüvitamisele minevast summast juttu olnud, ent tegemist on mõistagi riigi jaoks suure väljaminekuga.

"Üürnike liidu andmetel on neid inimesi kokku umbes 100 000, kes on omandireformi ohvrid," ütles Lenk ERR-ile.

"See on mõeldud keskmise üürniku perekonna väljaminekuna uue korteri ostmisel. Või on variant hüvitada selle korteri turuhind, mis üürnikult ära võeti," selgitas Lenk.

Lengi sõnul peab riik hüvitama omandireformi käigus kannatanud sundüürnikele nende kaotused nii rahaliselt kui moraalselt.

"Kuna niivõrd massiliselt on inimesi kodudest välja aetud, siis me tahaksime, et peaminister või president pöörduks sundüürnike poole ja paluks vabandust selle ülekohtu eest, mis on tehtud," ütles Lenk.

Lenk meenutas, et omandireformi käigus tõsteti inimesi sõna otseses mõttes tänavale.

Lenk märkis, et kui riigieelarvele käib hüvitamine üle jõu, tuleb raha leida Euroopa Liidust. Hüvitamine võiks Lengi nägemuses hakata toimuma mitme aasta vältel, "väljatõstmisotsuste alusel".

"Muidugi tekib siin küsimus, et see on suur raha. Me ei olegi mõelnud selle seaduse projektiga, et see peaks olema kohe täna. Seda võib alustada aegamööda," rääkis Lenk.

"Kuigi üürnike emad-isad, vanaemad ja vanaisad on juba lahkunud, tuleb uus põlvkond peale ja nemad vaatavad sellele täpselt sama valusalt, et mis nende emade-isadega tehti. Täpselt nii nagu meie praegu meenutame stalinlikke küüditamisi, täpselt samamoodi viis eesti valitsus oma kodudest välja sundüürnikke, ainult vahe oli selles, nagu sundüürnikud ise nimetavad - Stalin andis aega kaks tundi, eesti valitsus kaks kuud või teinekord ka aasta, et oma kodust lahkuda," rääkis Lenk.

Lenk meenutas, et ka temal isiklikult on omandireformiga seoses valusad kogemused.

Praegu on eelnõu projekt rahandusministeeriumis, kus riigihalduse ministri, samuti Keskerakonda esindava Mihhail Korbi eestvedamisel koostatakse selle menetlemiseks erikomisjon. Teemat arutab neljapäeval ka valitsuskabinet.

Eelnõu projekti koostas Eesti Üürnike Liit, kes kogus eelnõu projekti algatamiseks 5200 allkirja.