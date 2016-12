Harjumaal hukkus liiklusõnnetuses Läti kodanikust naine

Politsei (Foto: ERR)

Häirekeskus sai kell 00.25 teate liiklusõnnetusest Harjumaal Tallinna-Saku-Laagri tee 8. kilomeetril, kus Läti registreerimisnumbriga Volkswagen sõitis Tallinnast Saku poole, kuid teadmata põhjustel sõitis juht teelt välja vastu puud.

Autost paiskus välja kaasreisija, 31-aastane Läti kodanikust naine, kes hukkus saadud vigastuste tõttu, ütles politsei pressiesindaja Marie Aava ERR.ee-le.

Korrakaitsjate saabudes oli sündmuskohal joobetunnustega mees, kes arstiabi ei vajanud. Ilmselt on tegemist Läti kodanikuga, kuid edasisteks menetlustoiminguteks ning isikutuvastuseks viidi mees politseijaoskonda.

Põhja prefektuuri Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Raiko Kiik märkis, et kõik liiklusõnnetuse asjaolud on selgitamisel, mistõttu on nii mõnigi küsimus hetkel vastuseta.

Tema sõnul selgitavad eksperdid, mis traagilise õnnetuseni viis ning kontrollitakse sedagi, kes roolis oli ning kas juht oli õnnetuse hetkel kaine.

"Liikluses on igal otsusel tagajärg, mis võib maksta elu. Enne teele asumist tuleb veenduda, et juhi tervislik seisund võimaldab sõita. Igal reisijal on valik mitte istuda autosse, kui juhi puhul on vähimgi kahtlus, et ta ei ole teinud kõike endast sõltuvat, et kaasreisijaid turvaliselt sihtkohta viia," lisas Kiik.

Teekate õnnetuspaigas oli kuiv ning lubatud piirkiirus teelõigul on 90 km/h.