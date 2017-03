EAS otsib Eesti brändi tööriistakasti haldajat

(Foto: brand.estonia.ee kuvatõmmis)

"Käesolevaks hetkeks on tekkinud vajadus Eesti brändiga seotud materjalide talletamiseks ja kättesaadavaks tegemiseks veebikeskkonnas. Eesti brändi meediapanga veebileht, mis hakkab asuma veebiaadressil toolbox.estonia.ee on potentsiaalsetele külastajatele esmaseks tööriistaks, mis sisaldab kogu Eesti brändiga seotud süstematiseeritud digitaalsel kujul materjali. Teadaolevalt tulevad keskkonda sellised materjalid nagu fotod, videod, helid, infograafikad ja presentatsioonipõhjad," seisab hanke kirjelduses.

Hangitava töö sisuks on EAS-i kirjelduse kohaselt Eesti brändi meediapanga keskkonna välja arendamine, võttes aluseks loomisjärgus oleva disainilahenduse. Disainilahendus tuleb hilisemalt liidestada loodava arendatud kujul lahendusega.

EAS avalikustas jaanuari keskel nii Eestit tutvustava veebikeskkonna estonia.ee kui Eesti brändi kodu brand.estonia.ee. Uue kontseptsiooni pani kokku Eesti Disainimeeskond, mille EAS möödunud aasta augustis kokku kutsus.

EAS-i kinnitusel on disainimeeskond loonud järgmiseks kümneks kuni viieteistkümneks aastaks süsteemi, mis aitab võimendada Eesti unikaalsust ja konkurentsieeliseid maailmas.

EAS-i turundusjuhi Piret Reinsoni sõnul ei ole õige arvata, et rändrahn ongi uus Eesti märk, vaid aru tuleks saada kogu kontseptsioonist. "Meil on kõigil mingi märgikramp ja ma tõesti väga loodan, et kuidagi pärast tänast päeva me saame sellest lahti."

Disainimeeskonna juht Alari Orav on öelnud, et brand.estonia.ee on praktiline tööriistakast, mis on mõeldud neile, kes soovivad Eesti kohta infot jagada.

"Ettevõtjad saavad sealt võtta neile sobivaid sõnumeid, millega Eestit välisturgudel tutvustada. Sinna ilmuvad ka esitlused, mis on juba valmis kujundatud, kus on olemas olulisem info Eesti kohta, mis on kenasti visualiseeritud. Ja loomulikult on ka lihtsalt foto ja videomaterjal, mida nad saavad kasutada," selgitas Orav.