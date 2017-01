Uudistepäeva kokkuvõte 31. jaanuaril (Foto: Kollaaž/ERR)

Briti peaministrid allkirjastasid Rail Balticu leppe, Ärma talu pääseb tagasimaksest ja Simson soovitab paagid täis tankida, sest kütuseaktsiis tõuseb – need on mõned teemad jaanuarikuu viimasest uudistepäevast ERRi portaalis.

Teisipäeval allkirjastasid kolme Balti riigi peaministrid Tallinnas Rail Balticu kokkuleppe, mis Jüri Ratase sõnul peab saama vundamendiks kolme riigi senisest oluliselt aktiivsemale koostööle majandus- ja julgeolekuvaldkonnas.

Rail Balticu raudteeühenduse kokkulepe, mille peaminister Ratas, Läti peaminister Māris Kučinskis ja Leedu peaminister Saulius Skvernelis Kultuurikatlas allkirjastasid, paneb paika selle arendamise põhimõtted – marsruudi, tähtajad, tehnilised küsimused, rahastamistingimused ja omandiküsimused.

Kokkuleppe ratifitseerimine kolme riigi parlamendis kindlustab pika arendus- ja kasutusperioodiga projekti jätkusuutlikkuse ning annab arendajatele ja sellega seotud partneritele ja investoritele õigusliku ja majandusliku kindluse.

Poolt ja vastu: Rail Balticu argumendid kriitikutelt ja ministeeriumilt

Rootsi mööbli ja majapidamistarvete müüja Ikea avab Lätis esimese poe 2018. aasta augustis, poodi investeeritakse 60 miljonit eurot, ütles Ikea esindaja Sigurdur Palmason. Ikea poe ehitus Riia lähistel Stopiņi piirkonnas selle aasta kevadel ja valmib pooleteise aastaga.

Läti Ikea pood saab asuma kaheksa kilomeetri kaugusel Riia kesklinnast ning tegemist on tavalise Ikea poega, millel on parkla enam kui 1000 sõiduki jaoks. Ikea poe põrandapinnaks plaanitakse 34 500 ruutmeetrit ning see ehitatakse 10 hektari suurusele maatükile.

Rootsi mööblifirma Ikea plaanib järgmisel aastal Riia poe valmides ka Eestisse laieneda, ütles Ikea poodide operaatorfirma esindaja Palmason.

"Pärast Lätis poe avamist me plaanime siseneda ka Eesti turule. Liiga vara on veel öelda, millal," ütles ta, lisades, et pood avatakse Tallinnas.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatus otsustas, et puudub alus nõuda Toomas Hendrik Ilveselt tagasi ülejäänud 90 protsenti OÜ-le Ermamaa makstud eurotoetusest. Seetõttu maksab EAS ligi 152 000-eurose toetuse Euroopa Komisjonile tagasi omavahenditest ehk Eesti maksumaksja taskust.

EAS-i juhatuse esimees Sille Talvet-Unt ütles, et kuigi tahtlikke rikkumisi pole tuvastatud, on OÜ Ermamaa projekti menetlemise erinevates etappides tehtud vigu.

“Näiteks oleks EAS võinud 2016. aasta sügisel põhjalikumalt kaaluda, kas 2012. aastal tehtud otsus kehtetuks tunnistada ja juba siis viia läbi uus terviklikum analüüs,“ lausus Talvet-Unt. „Vaadates kogu protsessi tervikuna näeme, et eksimuste peamiseks põhjuseks oli asjaolu, et antud projekt oli igas mõttes tavapäratu. See on unikaalne olukord, kui toetuse saaja ei saa lubatud plaane ellu viia seoses presidendi ametisse asumisega.“

Austria nn suure koalitsiooni valitsus kiitis heaks otsuse, mille kohaselt keelatakse kogu nägu katva riietuse kandmine avalikus kohas. Sisuliselt tähendab see otsus osade mosleminaiste poolt kantud riietusesemeste nagu burka ja nikaabi keelustamist.

Valitsusse kuuluvad paremtsentristlik Rahvapartei (ÖVP) ja vasakpoolne Sotsiaaldemokraatlik Partei (SPÖ) leppisid esmaspäeva hilisõhtul kokku reformiplaanis, milles keskendutakse uute töökohtade loomisele, majanduskasvu tagamisele ja haridusele. Otsus tehti hoolimata ohust, et reformiga kaasnevad tülid võivad tuua kaasa ennetähtaegsed parlamendivalimised, vahendasid Die Welt, Politico ja Yle.

Reformiplaani üheks osaks on ka uued julgeolekumeetmed, millega muudetakse varjupaigataotlejate kontroll põhjalikumaks, ning integratsiooniprogramm, mille raames eraldatakse rohkem ressursse saksa keele õpetamiseks ning mille üheks meetmeks on ka burkakeeld.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson soovitab kõikidel autoomanikel veel teisipäeval autopaagid täis tankida, sest juba kolmapäevast kasvab eelmise valitsuse tõttu nii diislikütuse kui ka bensiini aktsiis 10 protsendi võrra ehk umbes viie sendi võrra liitrilt.

"Otsus tõsta tänavuse aasta 1. veebruarist kütuseaktsiisi sai vastu võetud eelmise, Reformierakonna poolt juhitud valitsuse poolt," meenutas Simson.

Tema sõnul on tegemist vana valitsuse loodetavasti viimase halva otsusega, mis sellisel määral inimeste elu mõjutab. "On selge, et kõrgemad aktsiisimäärad toovad homsest kaasa kasvavad kütusehinnad. Seega soovitan kõigil autoomanikel täna enda sõidukite paagid täis tankida," ütles Simson.

Noored, kes puutuvad keskmisest rohkem kokku alkoholireklaamiga, purjutavad teistest rohkem ning õhutavad ka kaaslasi jooma, selgub värskest rahvusvahelisest ülevaateuuringust.

Ajakirjas Addiction ilmus ülevaateartikkel, mis võttis aluseks pikaajaliste uuringute andmed USAst, Aasiast ja Euroopast. Ühtekokku tugineti 12 uuringule, mille kestused jäid üheksa kuu ja kaheksa aasta vahemikku.

12 uuringu andmetele tuginev ülevaateartikkel toob selgesõnaliselt välja: leiti positiivne seos alkoholireklaamiga kokku puutumise ja alkoholitarbimise vahel – teisisõnu tarbisid alkoholireklaamist mõjutatud noored rohkem vägijooki.

Näiteks vaadati 2012. aastal tehtud uuringut, milles vaadati internetis tehtava alkoholireklaami mõju Saksamaal, Itaalias, Madalamaades ja Poolas. 6651 alaealise noore andmetest selgus, et kõigis neljas riigis internetis alkoholireklaamiga kokku puutunud noored tarbisid ühtmoodi rohkem alkoholi, millest andis märku tõsiasi, et nad olid viimase 30 päeva jooksul purjutanud.