"Olukorrast riigis": valitsuse 100 päeva on hiilgavalt möödunud

(Foto: ERR)

Raadio 2 saates "Olukorrast riigis" leidsid saatejuhid Andrus Karnau ja Ahto Lobjakas, et valitsus on esimese saja päeva jooksul hiilgavalt toime tulnud.

Lobjaka sõnul keskendus valitsus esimese 100 päeva jooksul eelkõige valitsuse neljale prioriteedile, milleks on Eesti rahvaarvu suurendamine, ühiskondliku heaolu ja sidususe suurendamine, riigi majandusseisakust välja viimine ning Eesti julgeoleku hoidmine ja tugevdamine.

"88-osalisest plaanist täitis uus valitsus 70. Õigus näib olevat Carl Gustav Jungil, tuntud psühholoogil ja psühhiaatril, kes kunagi arendas teooriat, mida eesti keeles võiks nimetada sünkroniteediks, mille kohaselt samaaegselt sündivad asjad omavad tihti omavahelist seost, kuigi põhjuslikku seost nende vahel olla ei saaks, aga on mingi printsiip, mis valitseb selliseid asju ja Eesti on selle elavaks tõendiks," arvas Lobjakas.

"Kujutage ette kui täna oleks peaministriks Taavi Rõivas ja president oleks Toomas Hendrik Ilves, Ameerika Ühendriikides Donald Trump rääkimas seda, mida ta räägib ning endiselt räägiks Rõivas sellest, kuidas Narva on kaitstud nagu New York ja Ilves tviidiks Putinist. Kuid saatuse tahtel saime just enne kui Trump võimule tuli valitsuse, mis on võimeline palju mõõdukamat juttu ja poliitikat ajama," märkis ta.

Lobjakas meenutas, et eelmine koalitsioon lagunes riigiettevõtetesse poliitikute istutamise probleemiga, kui uus valitsus on alustanud Eesti poliitikas pikalt kestnud vähkkasvaja, milleks on poliitline korruptsioon, ravi alustamisega.

"Ilma valitsuse vahetuseta tõenäoliselt poleks eemaldatud Edgar Savisaart lõplikult Eesti poliitikast, kui Jüri Ratas oleks jäänud opositsiooniliidriks. Karta on, et tema siseopositsiooni liider oleks endiselt Edgar Savisaar, kes tänaseks nagu me teame on puuladvast alla langenud alfa-isane ja need teatavasti sinna tagasi enam ei jõua," märkis Lobjakas.

"Kui Jüri Ratase valitsus ühesõnaga kokku võtta, siis õige sõna on mulle tundub - sümpaatne," leidis Karnau ja märkis, et seda öeldes võiks saate lõpetada, sest valitsus saab omadega hästi hakkama ja on muidu ka kenad inimesed.

Karnau tõdes, et selle valitsuse suurim saavutus on, et 25 protsenti valijaskonnast on tagasi mängus.

"Pikki aastaid kestnud olukord, kus suur hulk Eesti valijaid on poliitilise taktika nimel lükatud kõrvale, jäetud autsaideri rolli - see on nüüd lõppenud. See on kahtlemata selle valitsuse suurim saavutus," leidis Karnau.

Karnau märkis, et mõned kommentaatorid toonitavad muidugi seda, et selle valitsuse suurim saavutus on Reformierakonna kõrvale jätmine.

"Võib hinnataga ka niiviisi, et enne uue valitsuse tulekut tundus, et ilma Reformierakonnata Eestit ei olegi võimalik valitseda ja pahatahti tundus ka see, et Reformieraknd on ainus partei, kes on võimeline Eestit valitsema ning Keskerakond tundus selles kontekstis peaaegu, et lootusetu. Õnneks on need 100 päeva meile kiiresti ja efektiivselt tõestanud, et see ei ole sugugi nii ja häid ja võimekaid poliitikuid leidub Eesti kõikides erakondades. Valitsus on esimese 100 päevaga hiilgavalt toime tulnud," tõdes Karnau.