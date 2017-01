"Foorum": vaidlus pensionisüsteemi üle on maailmavaateline

"Foorum". (Foto: ERR)

Opositsioonis oleva Reformierakonna fraktsiooni liige Taavi Rõivas ütles "Foorumis", et pensionisüsteemi muutmise puhul tuleb valida, millised otsused ellu viia ja ebamõistlikud kõrvale jätta. Ta tunnistas, et pensioniea järk-järguline tõstmine ja pensioniea paindlikuks muutmine on mõistlikud, kuid suur miinus on tema hinnangul see, et pensioni esimeses sambas kaotatakse ära igasugune sõltuvus sissetulekust.

Samuti opositsioonis oleva Vaberakonna fraktsiooni liige Monika Haukanõmm tõdes, et pensionisüsteemi puhul on tegemist maailmavaatelise vaidlusega ja sellega, kuidas iga osapool seda näeb.

Ka tema märkis, et palga komponendi vähenemine pensionis teeb murelikuks. "Kui praegusel hetkel on meie pensionis palgast sõltuv osa umbes 60 protsenti, siis plaanide järgi langeb see 30 protsendile. Tundub, et puhtalt aastate põhisele arvestusele üleminek on liiga lihtsustatud. Võib-olla peaks võtma aega, võib-olla on kompromissikoht kuskil selle kahe asja vahel - võtame arvesse nii seda, kui palju on inimene töötanud kui ka seda, kui palju on inimene panustanud maksude kaudu meie sotsiaalsüsteemi," arutles ta.

Rõivas nõustus Haukanõmmega, et tegemist on põhimõttelise maailmavaatelise vaidlusega. "Me tegelikult arutame seda, kas tahame Eestit, mis igat pidi pingutust, edukust nivelleerib, olgu see madalamate pensionitega, vaikselt tõusvate maksudega, mida ei tohi astmeliseks nimetada, aga millel on kõik astmelise tulumaksu tunnused, või näiteks selliselt, et kui sa mingi rikkumise paned toime, siis kui oled edukam ja kõrgema palgaga, saad kõrgema trahvi. Mina ei taha sellist Eestit, mis edukust ja pingutust igal sammul nivelleerib," rääkis ta.

Koalitsioonis oleva Keskerakonna peasekretär Jaak Aab kinnitas saates, et peapeale pensionisüsteemi ei pöörata, vaid muudatused toimuvad järk-järgult. Ta tõdes, et Keskerakond rääkis juba opositsioonis olles, et tulevikus muutuvad riiklikud pensionid väga ebavõrdseks. Ta lisas, et palgakomponenti pensionisüsteemi teises sambas ära ei kaotata.

Ka Aabi sõnul on debatt maailmavaateline. "Taavi Rõivas ise ütles, et vaatas analüüse, mida aastaid tehakse sotsiaalministeeriumis ja kogu aeg on teemaks see, et valitsuses arutatakse, mis pensionisüsteemist saab. Maailmavaateliselt reformierakondlane Rõivas vaatas sellele otsa ja leidis, et see, et mõnekümne aasta pärast on riiklikes pensionites 20 protsendil madalamatel ja 20 protsendil suurematel pensionitel neljakordne vahe, on normaalne. Reformierakonna arvates on see normaalne. Aga meie arvates ei ole. Praegu on see vahe 1,7-kordne ja arvan, et umbes selle vahe säilitamine on normaalne. See on esimene ja teine sammas kokku," kommenteeris Aab.

Ta lisas, et pensionisüsteemis tuleks tööpanust ka aastates hinnata, sest teine sammas juba hindab sissetuleku suurust.

Ka sotsiaalkaitseminister, Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) liige Kaia Iva kinnitas, et vale on väita, et pensioni igasugune sõltuvus palgast kaob. "Teine sammas jääb täielikult sõltuvusse palgast," rõhutas ta.

Kommenteerides Rõivase kriitikat, et pensionireform karistab edukust ja pingutamist, ütles Iva, et ka inimesed, kes teenivad miinimumpalka või alla keskmise palga, pingutavad.