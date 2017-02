Riigikogu esimees Eiki Nestor astus üles reklaamis

Eiki Nestor astus üles Postimehes ära trükitud Kuku raadio reklaamis. Mõlemad kuuluvad Eesti Meedia kontserni. (Foto: ERR)

Riigikogu liikme hea tava, mille algatas 2012. aastal toonane rahvasaadik Kaja Kallas ning mis võeti riigikogus vastu 2014. aastal, ütleb muuhulgas: "Riigikogu liige väldib olukordi, kus võib kahtluse alla sattuda tema otsuste erapooletus ja tekkida erahuvide teenimise mulje."

Nestori ülesastumine kommertshuve teeniva ettevõtte reklaamis just sellise mulje loobki.

Nestor tunnistas ERR.ee-le, et astus Kuku raadio reklaamis üles täiesti teadlikult ja põhjusel, et talle Kuku raadio meeldib.

"Kui ERR oleks pakkunud mulle Vikerraadio reklaami, oleksin ka osalenud," ütleb Nestor, jättes kõrvale asjaolu, et ERR ei tegutse kommertsalustel.

"Mulle meeldivad need raadiojaamad, mis püüavad oma kuulajatele lahti rääkida ka keerukaid küsimusi. Kuku raadioga on mul seos natuke tihedam, olen aastate jooksul olnud ka saatejuht. Mulle see raadiojaam meeldib," tunnistas Nestor. "Palun selle taga näha mitte midagi muud kui toetust meediakanalitele, kes püüavad keerukas maailmas inimestele selgust luua, ei paku ainult meelelahutust, vaid kutsuvad kaasa mõtlema."

Nestor kinnitas, et tasu ta reklaamis osalemise eest ei saanud. Samuti polevat ta kunagi saanud tasu ka samas jaamas saate "Avameelselt ajakirjandusest" saatejuhina üles astudes.

Lutsepa tegevust tauninud Nestor sama reha otsas

Möödunud kevadel astus Vabaerakonna fraktsiooni saadik, näitleja Ain Lutsepp üles ühe hoiu-laenuühistu raadioreklaamis, tunnistades, et tegi seda näitlejana ning saades selle eest ka tasu. Oma sõnutsi ütles ta, et võttis pakkumise vastu vaid seetõttu, et pooldas ettevõtte kodumaisel kapitalil põhinevat ärimudelit, kuid muud sidet tal sellega polnud.

Tookord vibutas näppu ka Nestor, rõhutades, et Lutsepp peab endale aru andma, et on nüüd poliitik ning leidis, et eetilise hinnangu näitlejast poliitiku teole peavad andma tema valijad.

"Poliitikud peaksid arvestama sellega, et see, mida nad teevad, on suurema tähelepanu all, kui see, kas nad üldse midagi teevad. See on paraku meie ametiga kaasas käiv paratamatus," kommenteeris Nestor siis.

Nüüd leiab Nestor, et tema ja Lutsepa juhtumid ei ole võrreldavad.

"Ma arvan, et ma ei osaleks mingis kaubanduslikus reklaamis kui sellises. Kuku raadio on küll osa äriettevõttest, aga tema sisu on siiski milleski muus. Kui oleks tegu olnud mõne teise nende eraomanduses oleva raadiokanaliga, siis ma ilmselt ei oleks osalenud, kus täidetakse kommertseesmärke. Selle raadiojaama sisueesmärgid on natuke teistsugused. Teatan täiesti erapooletult, et Kuku raadio programmid mulle meeldivad ja palun selles näha mitte mingit reklaami," teatas Nestor.

Riigikogu esimees lisas, et kui karusloomakasvatuste vastu võitlev MTÜ Loomus, kes täna Toompeal protestimas käis, teda mingisse reklaami osalema kutsuks, läheks ta samuti kohe, sest teda huvitab asja sisu.