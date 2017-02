Politoloogide sõnul eristus Kaljulaidi kõne teiste presidentide omadest

President Kersti Kaljulaidi vabariigi aastapäeva kõne oli paljuski unikaalne ja eelmiste presidentide pidupäevakõnedest erinev, leiavad politoloogid.

Erinevalt eelmistest presidentidest ei keskendunud Kaljulaid politoloogide sõnul liigselt ajaloole, vaid pühendas suure osa kõnest kultuurile, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nende sõnul jäi kõlama ka uusi ja tervitatavaid mõtteid, nagu eestlaste hingeseisundi ja koduvägivalla teema.

"Ma arvan, et president võttis päris hästi kokku oma senise tegevuse ja ilmselt ka tulevase tegevuse just ühe lausega - et kommetes konservatiivsed, oleme ometigi ühiskonnana üks maailma innovatiivsemaid. Ja ma arvan, et see on täpselt see, kuidas ta ise võib-olla soovib ennast ka esitleda ja presidendina olla - tõepoolest natukene konservatiivne, aga samas ei takista see teda üldse olemast ambitsioonikas, ettevõtlik, innukas," kommenteeris politoloog Vello Pettai.

Rein Toomla sõnul oli presidendi kõne hea üllatus.

"Ei olnud valmis niivõrd heaks asjaks. See oli nüüd ootamatus, et Kersti Kaljulaid tuleb välja selliste mõtetega ja niivõrd elegantselt. See oli kindlasti ootamatus ja tohutult plusspoole peale pandav ootamatus. Kõne esimene pool oli niivõrd võimas, see oli ikka tugevalt kõrgintellektuaalne. Teises pooles läks ta päevapoliitikasse, mis oleks olnud kindlasti omal kohal ja õiged asjad, aga võib-olla mitte seal," selgitas politoloog.