Eestis elav pagulane: näen oma tulevikku siin

Eestis elab kokku 77 kvoodipagulast. "Aktuaalsele kaamerale" intervjuu andnud pagulane ütles, et tema näeb oma tulevikku Eestis, eelkõige oma lapse pärast.

Eestis elav kvoodipagulane andis intervjuu "Aktuaalse kaamera" 2016. aastat kokkuvõtvale erisaatele.

Sa ei taha kaamerasse nägu näidata. Miks?

Ma ei taha näidata oma nägu, sest mu pere on Süürias. Meie valitsuse hinnangul ei ole väljaspool Süüriat, ka Euroopas asuv põgenik õige süürlane. Süürlane peab jääma Süüriasse isegi sõja ajal. Ma kardan oma sugulaste pärast, kes on minu pärast ohus.

Mida tuleks Eestis teha, et teie saatusega inimesed tunneksid end siin turvaliselt ja õnnelikult?

Rahu. Vähemalt on siin rahu. Ma tunnen, et Eesti on rahulik maa. Ma ei ole siin näinud rakette. Ma pole näinud tulistamist. Ma pole näinud tapjaid ja verd. Ma ei ole tundnud vere lõhna.

Kas sa näed oma tulevikku siin?

Jah, ausalt, ma näen oma tulevikku siin. Ja eriti oma lapsele. Mul on üks laps. Ma olen siin tema pärast. Ma tahan talle head. Tema tuleviku pärast. Ma tahan, et ta kasvaks üles normaalselt nagu iga teine laps. Et ta käiks lasteaias, et ta leiaks sõpru, et tal oleks oma vabadus, et ta võiks teha seda, mida tema tahab. Ma tahan, et ta õpiks hästi, ma tahan, et ta saaks kartmata tänavatel kõndida.

Kas sa oled valmis nägema oma last kasvamas eestlaseks?

Ma õpetan talle araabia keelt. Aga me elame siin, meie tulevik on nüüd siin. Seega ta peab õppima eesti keelt. Ta peab leidma eesti sõbrad. Ma ei saa kasutada siin meie, Süüria traditsioone. Ma ei saa, sest ma ei ole Süürias. Ma olen Eestis. Ja ma pean elama nagu elatakse Eesti ühiskonnas. Mu laps kasvab nagu kõik teisedki.