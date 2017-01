Saare maavanema asendajaks määrati maasekretär Jaan Leivategija

Saare maavanema asendajaks on teisipäevast määratud maasekretär, parteitu Jaan Leivategija.

Riigihalduse minister Mihhail Korb ei pikendanud viis aastat ja kolm kuud maavanema ametis olnud IRL-i kuuluva Kaido Kaasiku lepingut, vaatamata olukorrale, et vähem kui aasta pärast maavalitsused nagunii likvideeritakse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Maavanema asendaja on täpne nimetus. See on määratud uue maavanema ametisse nimetamiseni või kuni 16. aprillini sel aastal. Mu ülesanded on ju need, mida ma olen kogu aeg täitnud - olen maasekretär ja sellele lisanduvad maavanema ülesanded," selgitas Leivategija.