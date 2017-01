Saar: sünkroontõlke kohustusest vabanemiseks tuleb muuta seadust

ETV+ peatoimetaja Darja Saar (Foto: Siim Lõvi/ERR)

ETV+ peatoimetaja Darja Saare sõnul on vaja telekanali jaoks ebamõistlikult kulukast ja teleprogrammi jälgimist häirivast sünkroontõlke kohustusest vabanemiseks muuta seadust.

Saar rääkis usutluses ERR-i venekeelsele uudisteportaalile, et keeleseadusest tuleneb kohustus tagada kanali venekeelsetele otsesaadetele "Kohv+" ja "Sinu õhtu" sünkroontõlge riigikeelde ehk eesti keelde.

"Seda sünkroontõlget pole põhimõtteliselt kellelegi vaja, kuid sellest vabanemiseks on vaja seadusandlust muuta. Aga kõik poliitikud, kellega ma olen sel teemal rääkinud, on pidanud seda koguni katseks kehtestada vene keel riigikeelena," nentis Saar.

"Sama raha eest saaks aga jätta eetrisse saate "Rabarber" ja teha veel üks saade poliitika teemadel. Kuid me täidame seadust. Loodan, et kõik on õnnelikud," märkis Saar.

Saare sõnul vahetavad sünkroontõlkega saate peale sattudes vaatajad kohe kanalit.

"Pidevalt pöörduvad televaatajad meie poole küsimusega, kuidas sünkroontõlget välja lülitada ja me peame selgitama, kuidas telerit seadistada," nentis Saar.

Ka rahvusringhäälingu nõukogu mõned liikmed on tõstatanud küsimuse, kas peaks keeleseadust muutma nii, et venekeelne kanal ETV+ ei peaks oma saateid tõlkima.

ETV+ saadete tõlkimise aastane eelarve on suurusjärgus 400 000 eurot ja otsesaadete sünkroontõlkele kulub sellest märkimisväärne osa.

ERR-i juhatuse liige Ainar Ruussaar on märkinud, et vaatamata tohutule ressursile, mis tõlkimise peale läheb, on selle kasulikkus küsitav.