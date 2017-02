Reps lubas venekeelse koolihariduse senise suuna jätkumist

Mailis Reps riigikogu ees. (Foto: ERR)

Reformierakond esitas Repsile arupärimise, milles märkisid, et enamike Eesti venekeelsete koolide eest vastutavad keskerakondlikud omavalitsused on korduvalt taotlenud gumnaasiumitele venekeelse õppe luba, mida senised valitsused on otsustanud mitte anda.

Reformierakonna saadikud küsisid, kas Reps hakkab nende eranditaotlustele nõusolekuga vastama.

Reps ütles, et praegu on erandi taotlust arutanud kahe kooli hoolekogud ja edasi peab ettepanek laekuma kohalikule omavalitsusele. Ta lisas, et põhikooli ja gümnaasiumiseaduse alusel võimaldab eriloa anda, kui vajadus selle järgi on selgelt põhjendatud.

"Küll oleme me valmis eriloa andmist kaaluma, kui selged mõõdikud vajadust selle järele näitavad. Praeguseks pole ükski ettepanek meile jõudnud," ütles Reps.

Praegu kehtib vene õppekeelega koolides 60/40 mudel ehk 60 protsenti kursustest õpetakse eesti keeles ja 40 protsenti vene keeles. Erandi taotlemist kaaluvad kaks Tallinna kooli: Kesklinna vene gümnaasium ja Linnamäe vene kool.