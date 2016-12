Tartus avatakse uuel aastal liikluslinnak

Tartus avatakse lastele mõeldud väike tehislinn, kus on sõiduteed, liiklusmärgid, tankla, tunnel. Linnaku loojad soovivad õpetada lapsi liikluses tähelepanelikumalt ja hoolivamalt käituma.

Minilinna ehitas Tartusse kolme lapsega perekond Pärnaste. Aadressil Tehase 21 asuv liikluslinnak pole Eestis siiski ainulaadne - idee sai perekond Pärnus asuvast samalaadsest minilinnast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me oleme püüdnud siin hästi tõetruu keskkonna luua, kus on liiklusmärgid, valgusfoorid, siis lapsed õpivad läbi mängu liiklust," selgitas Tartu liikluslinnaku omanik Kaimar Pärnaste.

Linnak on mõeldud eelkõige 4- kuni 10-aastastele lastele, kuna 20 mänguautot lihtsalt ei kanna suuremaid lapsi.

"Meil on olemas ka tankla ja pesula, mis annavad sellele kohale erilise väärtuse, sest need näevad välja nagu miniversioon tegelikkusest. Samuti on meil sünnipäevaruum, hästi huvitava kujundusega, mis meenutab samamoodi aiaga maja," tutvustas liikluslinnaku turundusjuht Karl-Erik Kirs.

Esialgu ongi linnak mõeldud eelkõige laste sünnipäevade pidamiseks, kuid tulevikus hakatakse seal lasteadadele ja algkoolidele pakkuma ka liiklusõpet.

"Lapsed on sellised, kes on õnnelikud ja tulevad hästi hoogsalt peale. Just tähelepanematus on see, millele me rõhume, et seda natuke muuta, et nad oleksid ka teiste suhtes natuke hoolivamad ja mõtleksid kaasa enda peaga, mida edasi teha ja kuidas teist aidata, et kõigil oleks parem. Sellega me tegelemegi siin - et inimesed oleks sõbralikumad ja toredamad üksteise vastu," rääkis Kirs.

Liikluslinnak avab uksed 2. jaanuaril.