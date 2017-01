Reidi teest avaldati 3D video, tee vastase sõnul tekitab see hulga küsimusi

Tallinna linnakantselei avaldas mereäärset Reidi teed tutvustava 3D video, millest nähtav peaks ametnike sõnul tegelikkuseks saama tuleva aasta sügiseks. Reidi tee vastu olev urbanist Teele Pehk leiab, et video tekitab jälle mitmeid küsimusi.

Reidi tee esimene etapp kulgeb Tallinna kesklinnast Jõe tänavast loodava Pikksilma tänava ristmikuni, mis asub vana lõbustuspargi, praeguse Tivoli elurajooni kandis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sellele etapile on tänaseks väljastatud ehitusluba ja peagi jõuatakse ilmselt riigihanke väljakuulutamiseni.

"Arvestades, et tegemist on rahvusvahelise riigihankega, siis tõenäoliselt on meil võimalik tööleping töövõtjaga sõlmida maikuu alguses ja pärast seda saab alustada kõikide vajalike ettevalmistustöödega, sealhulgas sulgemisload, kaeveload. Vajalike ehitustöödega saaks peale nende lubade väljastamist alustada," selgitas Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik.

Tivoli elurajoonist Pirita poole kulgev Reidi tee ehk ehituse teise etapi ehitusprojekt on valmis ja saadetud kooskõlastusringile. Pärast seda saab välja anda ehitusloa.

Avaldatud videot vaadanud urbanist Teele Pehk ütles, et see tekitab temas mitmeid küsimusi.

"Mõnele võib jääda sarnane mulje nagu Järvevana tee. On ka hea kergliiklustee kõrval, väga tore, seal Reidi ääres on veel neid maastikuarhitektuurseid elemente, aga kas meil on kesklinna mere äärde just sellist kiirteed vaja, selles on eraldi küsimus. Näiteks müra ei olnud selles üldse esil," arutles Pehk.

Reidi tee ehitustööd peaksid praeguse seisuga lõppema 2018. aasta oktoobris.