Riigikantselei korraldab eesistumise ajal 29 pidulikku õhtusööki

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Kokku toimub kava kohaselt 29 õhtusööki, neist esimene 1. juunil, viimane 29. detsembril. Esimene rohkearvulisem vastuvõtt on kavas läbi viia Kalevi spordihallis, kus kokku umbkaudu 1000 inimest, eesistumise lõpetamisel puhul aastal lõpus on kahel päeval vaja õhtusöök serveerida 1500 inimesele. Toimumispaigad on veel määramata.

Riigikantselei on praeguseks paika pannud, et suurem osa õhtusöökidest toimub Maarjamäe lossis ja Lennusadamas, kuid samuti võetakse kasutusele Kultuurikatel, lauluväljak ja mitu Tallinna restorani. 17. juulil toimuval konverentsil osalejad saavad õhtust süüa koguni Energia Avastuskeskuse välgusaalis.

Riigikantselei toob hankedokumentides näidiseks ka kaks üritust, millega toitlustajad peavad arvestama.

1. Maarjamäe loss, 20. juuli - lauateenindusega minimaalselt kolmekäiguline menüü, hind 65 eurot koos käibemaksuga, menüü hind ilma pudelis jookideta.

Kellaajad: kogunemine/tervitusjook 19:30, õhtusöögi algus 20:00, lõpp 22:30.

Üldine info: Kõrgetasemelise mitteametliku kohtumise õhtusöök. Külalised kolmes erinevas tasemes: ministrid, delegaadid ja tugimeeskond. Ministrite ja delegaatide saabumine hinnanguliselt samal ajal väikebusside ja/või vip-autodega, kokku 150 külalist. Vihma või jaheda ilma korral vaja külalisi abistada vihmavarjude või ülariietega, sealhulgas luua garderoobilahendus. Ministrite ja delegaatide ühine tervitusjook lossi ees pargis või halva ilma korral lossis sees fuajees. Seejärel liikumine erinevatesse saalidesse õhtusöögile. Ministrid suvesaalis, delegaadid selle kõrval asuvas kahes näituste saalis (tühjad, ilma eksponaatideta). Õhtusöögi alguses või vältel pakume ka kuni 20 minutit kultuuriprogrammi, sisu ja kellaaeg täpsustamisel.

Tugimeeskonna eine eraldi ministritest ja delegaatidest. Eelarve osas on toodud eeldatav kulu erineva tasemega menüüdele. Ürituse korraldamise muude kulude eelarve vaja koostada vastavalt inventari nõudmiste loetelule toodud Lisa 1. Tagala, vaheköögi ja ladude jaoks vajalikud ruumid Maarjamäel olemas lossi keldrikorrusel.

Ministrite õhtusöök. Külaliste arv 40.

Ruum: lossi suvesaal lossis esimene korrus

Menüü: lauateenindusega minimaalselt kolmekäiguline menüü, hind 65 eurot koos käibemaks, menüü hind ilma pudelis jookideta (mineraalvesi, aperitiiv, vein, digestiiv).

Kirjeldus: Lauateenindusega õhtusöök 180 cm läbimõõduga banketilaudades, 8-10 inimest lauas. Laual pidulik katte, riidest servjetid, pidulikud kaunistused, kaetud toolid. Saabumisel käepealt kandikul pakutud tervitusjook lossi ees pargis või halva ilma korral lossis sees fuajees. Vähemalt kolmekäiguline kõrgetasemeline menüü, kasutada seejuures maksimaalselt kohalikku toorainet ning kaasata optimaalselt kohalikke tootjaid ja väiketootjaid. 5 külalist on taimetoitlased, kellele ei sobi ka piimatooted ega kala.

Arvestusega üks teenindaja viie külalise kohta. Menüü olulised märksõnad: Eesti köök kombineeritud Euroopa klassikalise köögiga; mitmekülgne ja innovaatiline, elamuslik; hooajaline, värske, tervislik. Toidu juurde sobivad joogid tulevad hankija partneritelt. Pakutav soe toit peab kõigile saabuma lauda soojalt. Kohv/tee ja digestiivi ei pakuta tingimata lauas, vaid sõltuvalt ilmast võimalusel lossipargis.

Delegaatide õhtusöök. Külaliste arv 110.

Ruum: näituste saalid lossis esimene korrus (päevavalguseta, kaks ühendatud saali) Menüü: buffet-menüü, hind 40 eurot koos käibemaksuga ilma pudelis jookideta (mineraalvesi, aperitiiv, vein, digestiiv).

Kirjeldus: Laudades istumisega, iseteenindusega buffet-stiilis õhtusöök. Saabumisel käepealt kandikul pakutud tervitusjook lossi ees pargis või halva ilma korral lossis sees fuajees. Mitmekülgne külma, sooja ja desserdi menüü. Arvestusega 1 teenindaja 20 külalise kohta. Menüüde olulised märksõnad: Eesti köök kombineeritud Euroopa klassikalise köögiga, mitmekülgne ja innovaatiline, elamuslik, hooajaline, värske, tervislik.

Tugimeeskonna õhtusöök. Külaliste arv: 200.

Ruum: konverentsisaal esimene korrus (lossis) + filmimuuseumi saal teine korrus (filmimuuseumis).

Menüü: buffet menüü, hind 20 eurot koos käibemaksuga, ilma pudelis jookideta.

Kirjeldus: Laudades istumisega, iseteenindusega buffet-stiilis õhtusöök, eemal ministrite ja delegaatide õhtusöögisaalidest. 200 inimest saab Maarjamäel jagada õhtusöögile nt Filmimuuseumi hoonesse ja lossi konverentsisaali. Mitmekülgne külma ja sooja laua valikute ning desserdiga menüü. Arvestusega üks teenindaja 50 külalise kohta. Õhtusöögi ajaraam on ca 2 tundi, sealhulgas kogunemine. Menüüde märksõnad: toitev, tervislik, värske.

2. Lennusadam, 6. juuli - Eesti köök kombineeritud Euroopa klassikalise köögiga; mitmekülgne ja innovaatiline, elamuslik; hooajaline, värske, tervislik.

Üldine info: Kõrgetasemelise mitteametliku kohtumise õhtusöök. Külalised kahes erinevas tasemes: ministrid + delegaadid ja tugimeeskond. Ministrite ja delegaatide saabumine hinnanguliselt samal ajal väikebusside ja/või vip-autodega, kokku 350 külalist. Vihma või jaheda ilma korral on vajalik külalisi abistada vihmavarjude või üleriietega. Ministrite ja delegaatide ühine tervitusjook muuseumi ees õues või saalis sees. Seejärel liikumine õhtusöögilaudadesse, mis on kaetud püsinäituste saali. Õhtusöögi alguses või vältel pakume ka kuni 20 minutit kultuuriprogrammi, mille sisu ja kellaaeg on täpsustamisel. Eelarve osas on toodud eeldatav kulu erineva tasemega menüüdele.

Ministrite ja delegaatide õhtusöök. Külaliste arv 350.

Ruum: püsinäituste aatrium

Menüü: lauateenindusega minimaalselt kolmekäiguline menüü, hind 65 eurot koob käibemaksuga, menüü hind ilma pudelis jookideta (mineraalvesi, aperitiiv, vein, digestiiv).

Kirjeldus: Õhtusöök algab käelt pakutava tervitusjoogiga, sõltuvalt ilmast sees või väljas. Õhtusöök on laua teenindusega. Kasutatakse valge laudlinaga kaetud 180 cm läbimõõduga laudasid, kaetud toole. Laual pidulik katte, riides servjetid, pidulikud kaunistused. Külalisi arvestatakse maksimaalselt 10 inimest lauda. Arvestusega üks teenindaja 5 külalise kohta. Pakutav menüü on vähemalt kolmekäiguline, kasutades seejuures maksimaalselt kohalikku toorainet ning kaasates optimaalselt kohalikke tootjaid ja väiketootjaid. Menüü olulised märksõnad: Eesti köök kombineeritud Euroopa klassikalise köögiga; mitmekülgne ja innovaatiline, elamuslik; hooajaline, värske, tervislik. 10 külalist on taimetoitlased, kellel sobib juust, kuid mitte kala. Toidu juurde sobivad joogid tulevad hankija partneritelt. Pakutav soe toit peab kõigile saabuma lauda soojalt.

Tugimeeskonna õhtusöök. Külaliste arv 200.

Ruum: telk Lennusadama hoone kõrval (või ettepanek muuks lahenduseks). Menüü: buffet-menüü, hind 20 koos käibemaksuga ilma jookideta.

Kirjeldus: Laudades istumisega, iseteenindusega buffet-stiilis õhtusöök, eemal ministrite ja delegaatide õhtusöögi ruumist, eraldi ruumis (telgis). Õhtusöögi ajaraam umbes kaks tundi. Mitmekülgne külma ja sooja laua valikute ning desserdiga menüü, lõpetuseks kohv/tee. Menüü märksõnad: toitev, tervislik, värske.