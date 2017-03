Sauga haldusreformi tüli jätkub

Pärnumaal Sauga vallas on tekkinud olukord, kus enamik külasid soovib vallast eralduda ja saada Pärnu osaks, sest elanikud peavad liitumist Sindi-Tori suunal valeks otsuseks. Sauga volikogu aga pole elanike eelnõu arutada võtnud ja Pärnu maavanem kaalub järelevalvementluse algatamist.

Sauga valla absurdse olukorra on täpselt sõnastanud Vabaerakonna esimees Andres Herkel, kirjutades pöördumises peaministrile: "Pärnu linna koosseisu tulevad suured põllumajanduslikud alad Audrus ja Paikusel, sundliidetakse Tõstamaa, ent uuest omavalitsusest jääb välja tegelik eeslinn," seisis pöördumises.

Nii see ongi. Pärnu eeslinn hakkab pärast sügisesi kohalikke valimisi kuuluma Tori valla koosseisu. Enamik Sauga valla külasid ei suuda sellega leppida ja üks neist kaebas volikogu otsuse halduskohtusse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tänaseks on kohus teinud oma otsuse, et kaebeõigust mul ei ole ja antud asi on tagasi lükatud. Mis te edasi teete nüüd? Edasi on aktiivsed Sauga valla inimesed moodustanud valimisliidu Loogiline Pärnumaa ja selle nimel tehakse tööd, et loogilist Pärnumaad kujundada," ütles valimisliidu Loogiline Pärnumaa liige Andres Mõis

Külade eraldumissoov ootab volikogus juba eelmisest aastast ja see tulnuks kolme kuu jooksul menetlusse võtta, aga seda ei tehtud ja Pärnu maavanem on saatnud volikogule järelepärimise ja kaalub järelevalvemenetlust. Lahenduse leidmiseks on veel aega.

"On võimalik 15. aprillini tuua need dokumendid maavanema lauale, et soovitakse külad anda üle teisele omavalitsusele. Ajaline kriteerium on üsna tige, aga kui täna hästi tahta, siis on see võimalik," ütles Pärnu maavanem Kalev Kaljuste.

Kaljuste sõnul oleks olukord olnud välditav, kui oleks kuulatud rahvast.

Küsitlust selle kohta, kas vallaelanikud sooviksid Pärnuga liituda, Sauga vallas ei tehtudki. Volikogu küll alustas Pärnuga ühinemisläbirääkimisi, aga siis lõpetas need ja valis uued partnerid. Hiljuti vahetas volikogu välja esimehe ja vallavanema, sest senised olid Pärnuga ühinemise poolt ja toetasid külade eraldusmissoovi. .

Sauga vallavolikogu esimees Meelis Tomberg ütles, et olukord on lahendatav, aga

mitte nii kiiresti nagu seda soovitakse. "Ilmselt ei jõua seda enne valimisi teha ja jääb see üldse uue volikogu otsustada. Meil on tarvis küsida oma lepingupartnerite arvamust, eeldatavasti tuleb ühinemisleping sel juhul uuesti avada, kuna muutuvad lähteandmed, muutub elanike arv," sõnas Tomberg.