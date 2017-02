Ratas ei näe sisekaitseakadeemia Narva viimisel julgeolekuohtu

(Foto: Anna Aurelia Minev/ERR)

Peaminister Jüri Ratas (KE) ütles Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et siseakadeemia Narva viimise puhuks on tehtud ohuhinnang ja selle järgi ei kujuta õppeasutuse kolimine julgeolekuohtu.

"Olles ise käinud eelmisel nädalal sisekaitseakadeemias ja kohtunud sisekaitseakadeemia inimeste ja õppejõudude ja juhtidega, siis ma olen väga seda meelt, et selle praktikabaasi tugevam positisioon Narvas, Ida-Virumaal kindlasti peab heakskiidu saama," ütles Ratas saates.

"See ei tähenda ainult sisekaitseakadeemia praktikabaasi, ma arvan, et siin me võime rääkida ka politsei- ja piirivalveameti koostööst, eeskätt ma pean silmas siin kiirreageerimisüksust. Aga kuidas see lõplik otsus sünnib on lähinädalate küsimus, kui see küsimus jõuab vabariigi valitsuse kabineti lauale. Lõplikud analüüsid veel käivad, eeskätt on need seotud just rahaliste mahtide ja investeeringutega," rääkis Ratas.

Saatejuht Arp Müller viitas, et siseministeeriumi arvutuse kohaselt läheks kolimine maksma 62,7 miljonit eurot ja justiitsministeeriumi arvutuse kohaselt 47,7 miljonit eurot.

Ratas täpsustas, et hinnang , mille kohaselt maksaks kolimine 62,7 miljonit eurot, anti sellisel juhul, kui Väike-Maarja õppekompleks säilitatakse ja Paikuse politseikool suletakse. 35,9 miljonit anti juhul, kui Väike-Maarja ja Paikuse õppekompleks säilitatakse. Ja 47,7 miljonit - selle üle ei ole veel diskussiooni peetud.

Ohuhinnang ohtu ei näita

Saatejuht Mirko Ojakivi küsis Rataselt julgeolekuohu aspekti silmas pidades võimalike provokatsioonide kohta sisekaitseakadeemia Narva kolides, millele on viidanud Eesti julgeolekuspetsialistid. Näiteks pidas selle Narva viimist halvaks mõtteks siseministeeriumi kantsler Erkki Koort.

"Mina saan selliseid julgeoleku- ja ohuhinnanguid regulaarselt. Eesti ohuhinnang ei ole tõusnud, Eesti on rahulik riik, hüsteeriaks põhjuste ei ole, sõjaoht ei ole tõusnud, seda ei ole kuskilt näha," kommenteeris Ratas.

Ratas ütles, et tema roll peaministrina on vähendada hüsteeriat. "Need väited ei vasta tõele ja kui ohuhinnang peaks tõusma, siis loomulikult valitsus ja valitsusjuht peab sellest ka teada andma."

Saatejuht Arp Müller küsis üle, et kui kantsler räägib, et kui sisekaitseakadeemia kolimine Narva oleks julgeolekuoht, siis see on ebaadekvaatne jutt.

"Mina ei öelnud sisekaitseakadeemia puhul seda. Ma ütlesin selle kohta, kas on oodata Narva tänavatel provokatsioone, meeleavaldusi. Neid hirme ei ole," märkis ta.

"Sisekaitseakadeemia puhul on tehtud ohuhinnang julgeolekukaalutlustest lähtudes. Ma olen sellega tutvunud. Ja kindlasti saab see olema otsuse tegemisel üks oluline sisend," sõnas peaminister.