MISA kolib Narva ja muudab nime

MISA nõukogu juht Kristina Kallas (keskel). (Foto: ERR)

Interatsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) nõukogu otsustas esmaspäeval, et organisatsioon kolib 2018. aastaks Narva ja korraldab konkursi juhatuse esimehe kohale. Varem on paika pandud, et uueks nimeks saab integratsiooni sihtasutus.

MISA nõukogu esimees Kristina Kallas ütles pressikonverentsil, et sihtasutus kolib 2018. aasta 30. juuniks Narva kogu peakorteri. "Uus juht alustab tööd Tallinnas, kuid edaspidi töötab Narvas," sõnas Kallas, lisades, et Narvas eesti keele oskuse arendamine paraneb.

Praeguse MISA juhataja Dmitri Burnaševi leping lõpeb 30. juunil, mai keskpaigaks loodab nõukogu juhi ära valida.

Nimevahetust põhjendas Kallas sellega, et praegune nimi on kohmakas, liiatigi ei tegele sihtasutus kuigi palju rändeteemadega.

"Nimemuutus on tingitud ka sisulistest muutmisest, sooviks olla pigem kompetentsikeskus mitte vaid ainult hangete läbiviija. Suund on sinnapoole, et rohkem ise teha," lausus Kristina Kallas. Domeenis saab www.integratsioon.ee.

Lisaks on Kallase sõnul seatud eesmärgiks, et võetakse Eesti keele majad oma tiiva alla. Samuti jätkatakse rahvuskultuuri seltside tegevuse toetamist, plaanis on telesarja tootmine ja Eesti vabariigi 100. aastapäevaga seotud tegevused.