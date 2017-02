Krištafovitš kandideerib Vabaerakonna esimeheks

Jevgeni Krištafovitš. (Foto: Postimees/Scanpix)

"Kandideerimine on tingitud niinimetatud katuseraha jagamisest ja valimistega seotud segadusest," ütles Krištafovitš BNS-ile. "Olen katuseraha jagamise vastu, samuti leian, et kohalikele valimistele peaks Vabaerakond minema parteina, mitte valimisliitude koossesisus."

"Erakonna praegune juhatus keeldus katuseraha jagamist hukka mõistmast ja jätkab seda praktikat, vaatamata nii erakonna lihtliikmete kui ka avalikkuse pahameelele," sõnas Krištafovitš. "Leian, et me peame ühemõtteliselt loobuma katuseraha jagamisest ja oma MTÜ-dele katuseraha saanud erakonna juhatuse liikmed peavad seda viivitamatult riigieelarvesse tagasi maksma."

Krištafovtš ei nõustu enda sõnul ka riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni liikme Artur Talviku poolt propageeritava niinimetatud vaba värgi strateegiaga, mille kohaselt osaleb Vabaerakond kohalikel valimistel valimisliitude koosseisus.

"Selline praktika on seadusega keelatud. Kui mõni erakonna liige osaleb kohalikel valimistel üksikkandidaadina või mõni valimisliidu koosseisus, siis see on tema vaba voli, aga erakond ei saa pugeda valimisliitude taha ja eksitada valijaid. See on ebaseaduslik ja minu hinnangul ka sügavalt ebaeetiline," sõnas ta.

Krištafovitši sõnul astub Vabaerakonnast praegu välja rekordarv liikmeid. "Eelmisel nädalal lahkus kuus asutajaliiget, see on üks protsent kogu liikmeskonnast. Lahkusid kõik endised peasekretärid ja Tallinna piirkonna juhid. Põhjuseks on tohutu surve minna Tallinna valimistele valimisliidus ehk teisisõnu Vabaerakonnal mitte osaleda valimistel. Mina tulen, et Vabaerakonna sellest päästa," ütles ta.

Siseopositsionäär lausus, et kui teda erakonnast enne 23. aprillil toimuvat üldkogu välja ei visata, siis võib-olla ta valitaksegi esimeheks. "Erakonnas on aina rohkem neid, kes arvavad et kohalikel valimistel tuleb osaleda ja ei tohi alluda praeguse juhtkonna survele ega erakonnast välja astuda. Ma loodan, et nad ei astugi välja vaid tulevad üldkogule ja teevad väikest viisi revolutsiooni," sõnas Krištafovitš.

Praegu rohkem Vabaerakonna esimehe kandidaate avalikult teada ei ole. Samas on parteitu Artur Talvik viidanud võimalusele erakonda astuda ja selle esimeheks kandideerida.