Naiste Kriisikodudel napib raha, et pakkuda kõiki vajalikke nõustamisteenuseid lähisuhtevägivalla ohvritele ja vägivalda pealt näinud lastele. President Kersti Kaljulaid ütles iseseisvuspäeva kõnes, et perevägivallaga võitlemiseks on vaja investeeringuid ja avalikku tähelepanu.