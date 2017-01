Brüsselisse suundunud Nordica lennuk pöördus taas Tallinna tagasi

Kunstiteose kohustusliku tellimise seadus on viie aasta jooksul toonud avalikku ruumi ligi 60 kunstiteost. Kõige aktiivsem kunstiteoste tellija on olnud Riigi Kinnisvara AS ja kõige enam on konkursse võitnud kunstnike meeskond, kuhu kuuluvad Oliver Soomets, Tõnis Hiiesalu ja Bruno Lillemets.