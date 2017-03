Eestlannast sai kelgukoeraspordi maailmameister

Paldiskis tervitati pühapäeval Rootsist, kelgukoerte maailmameistrivõistlustelt koju jõudnud Ülle Aaslav-Kaasikut, kes saavutas oma kolme koeraga maailmameistri tiitli polaardistantsil, mis oli kavas esimest korda.

Sõbrad ja klubikaaslased tegid Ülle Aaslav-Kaasikule Paldiski lähistel üllatusvastuvõtu. 160-kilomeetrise võistlusdistantsi läbimiseks kulus tal 26 tundi.

"Kui on väga head kelgukoerad, siis tuleb hea tulemus kah. Ja palju tööd kah," kirjeldab kelgukoeraspordi maailmameister Ülle Kaasik-Aaslav edu valemit.

Ülle sõitis pulkastiili rakendiga, mille ees on kuni neli koera, kes veavad raskusega kelku ja selle järel on suusataja. Pulka start oli reede öösel, sadas lund ja rada sisuliselt ei olnud.

"Ja kuna minu omad tõmbasid stardist kiiresti ja me noppisime kõik, kes meie ees olid ja läksime ette, siis hakkasime seal rajamestriks ja siis vahepeal eksisime ja vajusime lumme," kirjeldas Kaasik-Aaslav oma teekonda. "Veli oli siis see koer, kes jõudis maailmameistrina finišisse."

Põhitöö tegi rajal Missy. Tagasihoidlikule Missyle ei sobi aga tähelepanu ja rahvahulka nähes keeraks ta kelguga koos pigem võssa. Nii jäigi finišis au staarigeeniga Velile, kellele lihtsalt meeldib kaamerate ees olla. Meie intervjuusse sekkus temperamentselt kolmas sõidu lõpetanud koer Enid.

"Hammustab nina peast ära. Enid, käitu nüüd kenasti," manitses perenaine oma hoolealust.

Neljandal koeral, Esmel läks seekord küünevigastuse tõttu kehvasti. Tema pidi pealtvaatajaks jääma ning Ülle startis kolme koeraga ja võitis.

"Itaallane oli minu järel teine, temal oli neli koera, siis oli hollandlanna, temal oli neli koera, siis oli rootslane, neli koera. Tagapool oli ka neid, kelle oli üks koer," loetles Kaasik-Aaslav.

"Tegelikult on see ikka kõva värk, et üks eesti naine niimoodi läheb ja maailmameistrivõistluse kinni paneb. See on tore! Kindlasti on see kõva saavutus!" tunnustas kelgukoeraspordiklubi Baltosport juhatuse liige Aigar Kuus.

Koerad on nüüdseks Rootsis, Särnas toimunud võistlusest puhanud ja jälle hakkamist täis.