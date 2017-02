Kaitsetööstuse eksport loodetakse kasvatada 25 miljoni euroni

Milremi mehitamata roomiksõiduk (Foto: Eesti Kaitsetööstuse Liit)

Praegu tegutseb eksporditurgudel aktiivselt ligi 25 kaitsetööstusettevõtet, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Järgmiseks kaheks aastaks seab sihid kaitsetööstuse arengu tegevusjuhis. Kui 2015. aastal oli Eesti kaitsetööstuste ekspordikäive 13 miljonit eurot, siis 2019. aastaks tahetakse kasvatada see 25 miljoni euroni aastas.

"Meie ülesanne kaitseministeeriumina on olla toeks, et avada eksportpartnerite uksi, sest kaitsetööstus on väga suletud maailm. Siin on selgelt vaja riigi tuge, et luua kontakte ja sõlmida lepinguid," rääkis kaitseminister Margus Tsahkna.

Näiteks tunnevad Ameerika Ühendriigid huvi Eesti kaitsetööstuses valminud mehitamata maismaaplatvormide vastu, mis näevad välja kui väikesed roomikmasinad.

"Sinna peale saab panna alates relvastusest kuni lõpetades sõjaväelaste transpordivahenditega. See on väga innovatiivne ja liigub koos sõjaväelastega maastikul ning on ühendatud tegelikult n-ö optiliste jälgimisseadmetega ja prillidega nii, et ta on kindel partner ka lahinguväljal reaalsetele sõduritele," selgitas Tsahkna.

Tootmise alustamine USA turgu silmas pidades tähendaks kümnete miljonite eurode suurust investeeringut, ütles kaitsetööstusettevõtte Milrem juhatuse esimees Kuldar Väärsi.

"Me täna oleme loonud seal väga tugeva partnerlussideme QinetiQ North Americaga, kes on USA armee üks peamisi partnereid maismaa robootikas ja me valmistume selleks suureks hankeks," ütles Väärsi.

Ta lisas, et Eesti tugevus on küberkaitse ning targad lahendused ehk sensorid, droonid, mehitamata platvormid on valdkond, kus maailm Eestit väga tõsiselt võtab.

Eesti kaitsetööstus on kaitseministeeriumiga pikaajaliselt koostööd teinud. Eesti kaitsevägi kasutab droonitehnoloogiat, küberkaitselahendusi, valvesüsteeme, samuti aitab kaitsevägi kaitsetööstuse innovaatilist toodangut testida.