"Suud puhtaks" OTSE: töövõimereformi täieliku rakendamise kaks esimest kuud

Viimase 15 aastaga on Eestis töövõimetuspensionäride arv kahekordistunud ning jõudnud ligi 100 000 inimeseni. Et pidurdada töövõimetuspensionäride arvu edasist kasvu ning tuua vähenenud töövõimega inimesi tagasi tööturule on riigis algatatud töövõimereform, mis käivitus selle aasta algusest. Kuidas esimesed kaks kuud on möödunud, sel teemal räägitakse täna õhtul kell 21.40 suud puhtaks! Jälgi saadet ERR.ee veebiportaalis ja ütle oma arvamus avatud kommentaariumis!