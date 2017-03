5 uudist, mida teada täna hommikul

(Foto: ERR)

Tere hommikust! Siin on teemad, millega uudistetoimetus reede, 10. märtsi sisse juhatab.

President Ilves jagas USA kongressis kogemusi Venemaa tegevusest ja küberrünnakutest

Venemaa on valeinformatsiooni levitamise ja demokraatlike institutsioonide õõnestamisega saavutamas USA-s ja Euroopas peataolekut, leiab Eesti eelmine riigipea Toomas Hendrik Ilves, kes osales USA kongressi esindajatekoja välisasjade komitee kuulamisel, kus jagas muu hulgas Eesti küberrünnakute kogemust.

President Toomas Hendrik Ilves rõhutas välisasjade komitee kuulamise avapöördumises, et pärast Venemaa sekkumist USA presidendivalimistesse peaksid kõik demokraatlikud riigid mõtlema, kuidas oma valimisi kaitsta. Samuti rääkis Ilves kübersõjast ja libauudistest. Ilvese sõnul on Eesti Venemaa õõnestustegevust kogenud kogu aeg. Lääne maailm ei võtnud seda aga varem eriti tõsiselt.

Ilvese sõnul on keeruline öelda, mida Venemaa õõnestustegevusega täpselt saavutada soovib. "Aga nad on saavutamas - nagu me näeme USA-s, aga ka mujal Euroopas - sellist peataolekut, kaost. Me näeme seda kas või siin sellel samal kuulamisel, kus kaks erakonda omavahel jagelevad ja teineteist süüdistavad," rääkis Ilves.

Tema sõnul ei ole demokraatlikes riikides tavapärane, et lahknevus välispoliitilistes küsimustes on niivõrd suur.

Sotsiaalkindlustusamet tegi täna esimesed täitemenetlusaegsed elatisabi väljamaksed veebruarikuu eest 1481-le inimesele summas 131 500 eurot.

Selle aasta alguses lisandus kohtumenetlusaegse elatisabi kõrvale ka täitemenetlusaegne elatisabi, mida makstakse siis, kui kohtumenetlus on lõppenud ja kohtutäitur tegeleb ühelt vanemalt toetusraha kätte saamisega. Täitemenetlusaegse elatisabi suurus on kuni 100 eurot kuus ning see sõltub sellest, kas ja kui palju laps eelneval kuul elatist sai.

Mullu detsembri seisuga oli Eestis pea 9000 elatisraha võlgnikku.

Tööõnnetuste hulk on kasvanud

Möödunud aasta oli kümnendi tööõnnetusterohkeim, kui registreeriti 300 õnnetust rohkem kui aasta varem, s.o 5082 tööõnnetust. Oma elu kaotas tööd tehes 26 inimest.

Tööinspektsioon annab täna avalikkusele ülevaate 2016. aasta töökeskkonnast ja tööõnnetuste põhjustest. Tegevusaladest juhtus enim õnnetusi metalltoodete tootmisel, kaubanduses, riigikaitses ning veonduses ja laonduses.

Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu sõnul on ühest küljest hea, et tööõnnetusi varjatakse üha vähem ning neist antakse teada. Maripuu kinnitas, et tööinspektsioon suurendab alanud aastal järelevalve mahtu probleemsetes sektorites nagu elektrienergia, veondus ja laondus ning ehitus.

Düsseldorfi kirverünnak ei olnud terroritegu

Seitse inimest sai vigastada kirverünnakus Düsseldorfi keskraudteejaamas. Kirvega vehkiva mehe tabamiseks korraldati ulatuslik politseioperatsioon.

Endise Jugoslaavia aladelt pärit mees tabati, kui ta raudteejaama lähedal jalakäijate sillalt alla hüppas ning vigastada sai. Politsei teatel on kurjategija psüühhiliselt haige ning tegu polnud terrorirünnakuga.

Sellel nädalavahetusel sõidetakse Mehhikos autoralli MM-sarja hooaja kolmas etapp. Ott Tänak (Ford) on Eesti aja järgi neljapäeva öösel kavas olnud lühikese publikukatse järel teisel kohal.

1,57 kilomeetri pikkune katse läbiti Mexico City Zocalo peaväljakul kaks korda, esimesel korral näitas kiireimat minekut soomlane Juho Hänninen (Toyota), kes edestas britt Kris Meeke'i (Citroen) 0,3 sekundiga. Kolmanda aja sõitis välja uus-meremaalane Hayden Paddon (+1,6). Ott Tänak kaotas soomlasele 2,8 sekundit ning oli viies.

Enamasti pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma, lörtsi ja lund, saju võimalus on suurem Ida-Eestis, õhtul ka saartel. Hommikul ja õhtul on kohati udu ning jäidet. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on 0..+5°C.

Allikas: Ilmateenistus