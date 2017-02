Prokurör: kurjategijate välismaale põgenemine on suurenev probleem

Soe koht (Foto: REUTERS/Jacky Naegelen/Files)

Pern märkis, et kurjategija välismaale põgenemine on süvenev probleem nii sagedasema reisimise kui ka rahvusvahelisemaks muutuvate tutvusringkondade tõttu ning on olnud juhtumeid, kus inimesed põgenevad Eestist isegi pärast kohtuotsuse kuulmist, kirjutab Eesti Päevaleht.

Mullu esitas Eesti 115 vahistamismäärust kurjategijatele, kes karistusest pääsemise lootuses välismaale pagesid

Politsei- ja piirivalveameti teabehaldusbüroo juhi Ivo Kolgi sõnul tabati eelmisel aastal välismaal esimest korda rohkem Eestis tagaotsitavaid inimeis ehk 76, kui Eestis välisriikide kurjategijaid.

Pern tõi näiteks juhtumi, kus Lõuna-Ameerikasse põgenenud kurjategija tabati Tšiilis juba pea 24 tundi pärast Eesti võimudelt märguande saamist.

Kuigi EL-is on õiguskaitseorganite koostöö kiirem ja tõhusam, ei pruugi kurjategija väljaandmine käia päris üleöö.

"Muidugi me tahaksime, et väljaandmisprotsessid toimuksid kiiresti ja ainult meie koostatud dokumentide pinnalt – meie ju teame, et võime neid usaldada –, kuid kahtlustatavatel ja süüdistatavatel on õigus taotleda nende dokumentide korrektsuse kontrollimist ja ka enda õiguste tagamist väljasaadetavas riigis. See on väljaandmisprotsessi loomulik osa," märkis Pern.

Neil, kes põgenevad lootuses veeta välismaal nii kaua aega, et kuritegu aegub, tasub teada, et kõrvalehoidmise ajaks pannakse piltlikult öeldes stopper pausile.

"Inimene võib kasvõi 10 aastat pingutada ja end välismaal peita, kuid see ei tähenda, et ta karistusest pääseb," ütles Pern ja lisas, et põgenemist võidakse arvestada hoopis raskendava asjaoluna ja see võib tuua rangema karistuse.

Keerulisemad juhtumid puudutavad Eestis elanud Venemaa kodanikke, kes põgenevad karistuse eest üle idapiiri, sest Venemaa ei anna vastavalt oma põhiseadusele ühtegi oma riigi kodanikku välisriikidele välja ja seda olenemata kuriteo raskusastmest.