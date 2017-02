Tallinnas kandideerib oma nimekirjaga taas ka Vaba Tallinna Kodanik

Vaba Tallinna Kodaniku tugigrupi liige Erik Vest. (Foto: Postimees/Scanpix)

. Eelmistel, 2013. aastal toimunud valimistel kandideeris Vaba Tallinna Kodaniku nimekirjas nii Isamaa ja Res Publica Liidu, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kui ka Keskerakonna liikmeid, kes oma kampaania eest ise maksid.

VTK tugigrupi liige Erik Vest tõdes "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et valimisliidul on välireklaami kõrgete kulude tõttu erakondadega raske konkureerida.

"Välimeedia reklaamikulud on üsna suured ja erakondadel on võimalik seda raha kulutada oma suurte posterite panekuga üle linna. Ja nii kummaline kui see ka ei ole, siis Tallinna linnas on poliitiline reklaam maksuvaba, aga selle reklaami väljapaneku kulud on niivõrd kõrged, et valimisliidul on väga raske konkureerida erakondadega," rääkis Vest.

Tema hinnangul kulub VTK-l valimistel kuni 30 000 eurot.

"Ma arvan, et 20 kuni 30 000 eurot võiks olla see piir, millega peaksime meie hakkama saama. Me ei ole nn uued tulijad, me oleme siiski 2013. aasta valimisliiduga seotud isikud, kes jätkavad oma tööd. Need isikud on ju tegelikult kogukonnas kogu aeg aktiivsed, kes korraldavad siin Nõmmel roheliste väravate tänavat või Merivälja kohvikutepäeva, Pirita sügisjooksu - need inimesed kogu aeg tegutsevad. Need isinimesed ei kao ära," rääkis Vest.