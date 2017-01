Uudistepäeva kokkuvõte 12. jaanuaril (Foto: Fotokollaaž/ERR)

TV3 rikub tulu nimel ajakirjanduseetika koodeksit, Rootsi politsei ägab kuritegevusest vaevatud piirkondade rohkuse all ja Eesti pani paika juhtmõtted Euroopa liidu eesistumiseks – need on mõned olulisemad teemad tänasest uudistepäevast õhtuse vööndi eel.

Sisuturundus ehk raha eest artiklite või saatelõikude ostmine meediaväljaannetes on üha enam hoogu koguv ärimudel. Kui ajakirjanduseetika koodeks nõuab selle selget eraldamist uudislikust sisust, siis TV3 pakub klientidele müüa uudislugusid, ilma neid sisuturunduse märkega eraldamata.

Iga ettevõte, kes mingit toodet või teenust müüb, teab, et nähtavus, teadlikkus ja klientuuri kasvatamine on võtmetähtsusega, kui soovitakse ellu jääda ja kasvada. Seetõttu otsib iga ärimees võimalusi oma tooteid-teenuseid tutvustada, et klientuuri kasvatada.

Ajal, mil ajakirjandusikku sisu toota on üha kallim ning reklaamimüügi tulud kõiki kulusid enam ei kata, on uus kuldvasikas avastatud sisuturunduses ehk raha eest tootetutvustuste müümises mõnes meediaväljaandes. Need ei ole mitte sisse ostetud reklaam, vaid ajakirjanduslikult koostatud artiklid või või videoklipid, mida vaataja tahaks ise lugeda või vaadata. Ajakirjanduseetika koodeks näeb ette, et niisugune müüdud sisu peab olema uudislikust ja toimetuse valikul ajakirjanduslikel kriteeriumitel valminud lugudest selgelt eristatav, märkides ära, et tegemist on kas reklaami või sisuturundusega.

Välkülevaade: Obama pärand USA-s ja maailmas

10. jaanuaril pidas USA 44. president Barack Obama ametiaja viimase kõne. Ajakirjanikud üle maailma on asunud kokku lööma tema kaheksa-aastase töö tulemusi. Mis õnnestus, mis mitte? Võtsime enimkõneldud teemad ja asetasime nende põgusa kokkuvõtte klõpsatavale graafikule.

Eesti välispoliitika instituudi professor Andres Kasekamp ütles kolmapäevast USA välisministriks pürgiva Rex Tillersoni kuulamist senati ees kommenteerides, et tema venemeelsus on avalikkuses kohati üle dramatiseeritud.

"Vastupidiselt eestlaste muredele, tuli välja, et Tillerson ei ole nii Putini-meelne, venemeelne, kui varem oli alust arvata. Vähemalt tema vastuses senati kuulamise komisjoni ees oli ta suhteliselt kooskõlas senise Ameerika välispoliitika pealiiniga Venemaa suhtes," kommenteeris Kasekamp ERR-i portaalile.

Samas rõhutas Kasekamp, et nende kuulamiste eesmärk on saada senaatorite heakskiitu ametisse saamiseks.

Rootsis on 53 probleemset piirkonda, millest 15 kuuluvad eriti raskesse kategooriasse. Areng nendes peamiselt sisserändajatega asustatud, harimatumates ja vaesemates linnaosades on Dan Eliassoni sõnul Rootsi suurim siseturvalisusega seotud probleem.

”Need on karmid keskkonnad. See ei ole see Rootsi, mida me tunneme Astrid Lindgreni ”Bullerby lastest”,” nendib Eliasson ajalehe Helsingin Sanomat intervjuus.

Tegutsemine neil kuritegevusest vaevatud aladel on politseinike jaoks tavalisest rängem ning ähvardavad olukorrad pole tavatud. Dan Eliasson kinnitab, et politsei tegutseb endiselt kõikjal Rootsis, kuid karmimates piirkondades on vaja igale väljakutsele kahe ekipaažiga vastata.

”Kui me autost väljume, on üks patrull valves. Muidu võib juhtuda, et [politseiauto] aken lüüakse sisse või kummid lõigatakse läbi. Narkoäri on nendes linnaosades üsna varjamatu ja magala keskuses võib politseipatrull seista silmitsi 30-40 inimesega.”

Valitsus kinnitas neljapäeval Eesti prioriteedid Euroopa Liidu eesistujana, eriline tähelepanu lubati pöörata uuendusmeelse, turvalise, digitaalse ning kaasava Euroopa arendamisele.

"Eesti eesistumine langeb Euroopa jaoks nõudlikule ja pöördelisele ajale, mis seab meile erilise vastutuse. Me peame otsima liikmesriikide vahel ühtsust ja üksmeelt ning hoidma Euroopa Liidu otsustusvõimelisena," ütles peaminister Jüri Ratas valitsuse pressibüroo teatel.

Eesistujana on Ratase sõnul Eestil võimalik tõstatada Eesti jaoks olulisi teemasid, algatada laiema mõjuga arutelusid ning suurendada Eesti rahvusvahelist nähtavust. "See on tõsine väljakutse, aga olen kindel, et poliitikute ja ametnike igakülgsel koostööl saame me hakkama."

Neljapäeval saabusid Poola territooriumile esimesed kolonnid USA sõjatehnika ja sõduritega, mis on osa president Barack Obama plaanist suurendada oma kohalolekut idapoolsetes NATO liikmesriikides ning anda seeläbi ka vastus Venemaa viimaste aastate agressiivsetele sammudele, vahendas BBC.

Juulis leppisid NATO riigid Varssavi tippkohtumisel kokku liidu idatiiva tugevdamises, paigutades Baltimaadesse ja Poola umbes tuhandemehelised lahinguüksused.

Lisaks sellele paigutatakse operatsiooni Atlantic Resolve käigus Kesk- ja Ida-Euroopasse umbes 4400 seni Colorados asunud USA kolmanda tankibrigaadi sõjaväelast.

Eesti Olümpiakomitee (EOK) president Urmas Sõõrumaa tegi valitsusele ettepaneku võrdsustada olümpiavõitjatele riigi poolt makstav toetus keskmise palgaga.

"Eesti Olümpiakomitee nimel teen ettepaneku siduda olümpiavõitjate riiklik toetus keskmise palgaga, et meie spordikangelaste igapäevane toetus oleks tagatud ning säiliks igapäevane elukorraldus ka aastate pärast," kirjutas Sõõrumaa oma pöördumises valitsusele.

EOK president lisas oma kirjas, et toetus on püsinud juba aastaid muutumatult tasemel 640 eurot kuus. "Arvan ja loodan, et ka peaminister jagab seda arvamust, et meie sangaritele makstav toetus peaks tõusma. Iga olümpiavõitja on väikeses riigis oluline persoon, tema kogemused ning tegevused on saanud paljudele eeskujuks, et hakata liikuma ning seada kõrgeid sihte," märkis Sõõrumaaa.

Kes peol alkoholiga piiri ei pea, teab omast käest, et alkohol kasvatab tavaliselt ka söögiisu. Briti teadlaste hiirtega tehtud uuring näitab nüüd, et süüdistada ei saa seesmiste tõkete ja mõõdutunde kadumist. Etanool ajab näljatundega ajurakke otseses mõttes segadusse ja tekitab näljatunde.

''See võib tunduda kerge paradoksina, kuid tulemused on selged. Need reageerivad etanoolile väga tugevalt ja kasvatavad hiirte isu paariks tunniks. Efekti võib näha ka järgmisel päeval. Seda ei mõjuta sugu ega sotsiaalne suhtlus. Küsimus pole seega lihtsalt selles, et me kainelt ei mõtle, vaid põhjused on märksa elegantsemad,'' märkis uurimuse esimene autor Craig Blomeley Londonis asuvast Francis Cricki instituudist.

Eelnevates töödes on näidatud, et sama hüpotalamuses asuv Agrp neuroniterühm kasvatab märkimisväärselt motivatsiooni söömiseks. Näiteks on neid kunstlikult laenglema pannes suudetud varem närilisi ohjeldamatult õgima panna isegi täiskõhuga ja impulsi momentaalselt peatada. Värskes töös piirdus Blomey kolleegidega ainult alkoholiga.

Homne ilm: pilves selgimistega

Kohati sajab lörtsi ja vihma, on jäiteoht. Hilisõhtul võib saartele ja Lõuna-Eestisse jõuda uus sajuala. Puhub edelatuul 4–10, saartel ja rannikul puhanguti 14 m/s, õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub kagusse. Õhutemperatuur on –1 kuni +3 °C, õhtul langeb