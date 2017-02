Talviku sõnul sillutavad Ärma ja Arsenali taolised juhtumid teed äärmuslike jõudude võimule saamiseks

Artur Talvik "Ringvaate" stuudios. (Foto: ERR)

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Artur Talvik (Vabaerakond) lahkas "Ringvaates" Ärma talu ja Arsenali keskuse juhtumeid ning ütles, et need toovad kaasa ühiskonnas arenguid, kus rahvas radikaliseerib ja valib oma juhtideks samuti äärmuslikud jõud.

"Sellist korruptiivset mentaliteeti käsitlevad lood on need mõlemad. Mõlemad on sellised klassikalised JOKK-skeemid, mis jäävad kohtupidamise ja eetilisema elu vahele, kus võim kuritarvitab oma käes olevaid instrumente, et endale ja oma klannile paremat elu organiseerida," ütles Talvik.

"See puudutab neid lugusid, mille pärast mitte ainult Eestis aga ka Lääne demokraatias laiemalt nimetatakse, et on tekkinud esindusdemokraatia poliitiline klass ja see on väga negatiivse tähendusega. Selle poliitilise klassi tegutsemine ja korruptiivne loomus sellel võimul on viinud nii kaugele, et ühiskond radikaliseerub ja võimule tulevad oluliselt radikaalsemad jõud," rääkis Talvik.

Oma teisipäevases Facebooki postituses kirjutas Talvik, et tema ERR-i portaalis ilmunud sõnavõtt tõi kaasa "etableerunud riigiametnike lausrünnaku" Vabaerakonna fraktsiooni nõunikule. "Nad süüdistasid mind populismis ja nõudsid, et nõunik mu vaigistaks. Mattson ja ko, saage juba ometi aru, et kui selline karistamatu ärmatamine siin riigis jätkub, siis on varsti meil pukis Trump kuubis ja te teete jälle imestunud nägu, et oih, kuidas see juhtus. Tulge mõistusele ja astuge sellest ringkaitsest välja. Kui poliitiline kultuur ei muutu nüüd ja praegu, siis varsti ei ole enam midagi muuta. Siis meenutate minu "populismi" igatsusega," kirjutas Talvik.

Talviku sõnul oleks pidanud Toomas Hendrik Ilves ise ebaõiglases olukorras sõna võtma. "President ise oleks pidanud ütlema, et see 10 protsenti ei ole õiglane, ma tahan, et see asi õiglasemalt ära lahendatakse," ütles ta.

Arsenali keskuse juhtumi kohta ütles Talvik, et see on samuti "hallis tsoonis" olev asi. "Ainuke, mida me teha saame, on ebamugavaid küsimusi esitada ja avalikku hukkamõistu teha," ütles ta.

Arsenali keskuse kinnistutega seotud olev uurimine riigikogu korruptsioonivastases erikomisjonis veel jätkub.