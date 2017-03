Narva autonoomiareferendumi eestvedaja Tšuikin taotleb linnalt toetust

Narva promenaad. (Foto: Siim Lõvi /ERR)

Narva volikogu vaidles pikalt selle üle, kas jätkata traditsiooni, mille kohaselt makstakse endistele linnapeadele (kui neid pole umbusaldusega maha võetud) toetust 15 protsendi ulatuses linnapea palgast. Praegu moodustab see summa 450 eurot ning seda toetust saavad vaid kaks nõukaaegset linnapead (toona täitevkomitee esimehed): Valeri Tšetvergov ja Eduard Rõžakov. Pärast taasiseseisvumist linnapeaks olnutest keegi seda toetust ei saa.

Sel nädalal tuli aga linnavalitsusse Vladimir Tšuikin, kes oli volikogu (linnanõukogu) esimees aastatel 1989-1993, ja esitas avalduse, kus taotleb samuti linnalt igakuist toetust.

“Meil on ju palju igasuguseid toetusi, miks siis mitte kasutada seda võimalust. Kui leitakse, et mul on õigus seda saada, siis on hästi, kui ei, siis ei,” põhjendas Tšuikin oma avaldust Põhjarannikule.

Vladimir Tšuikinit seostatakse aga kõige rohkem 1993. aasta suvel Narvas toimunud autonoomiareferendumiga ning vastasusega Eesti iseseisvumisele pöördelistel aegadel.

Tšuikin ise vaidleb sellele praegu vastu, väites, et ta pole kunagi rääkinud, et on Eesti iseseisvumise vastu. Referendumist kõneldes ütleb ta aga, et eesmärk ei olnud Narvat Eesti küljest lahti rebida, vaid piirkonnale sooviti eristaatust Eesti koosseisus. “Me ei tahtnud referendumiga midagi halba,” ütles ta ja lisas, et eesmärk oli panna praegune Vaivara vald, Narva ja Narva-Jõesuu toimima ühise majandusmehhanismina.

Narva linnasekretär Ants Liimets ennustas, et Tšuikin linnalt mingit toetust ei saa. “Talle ei kavatse seda keegi anda. Kõigil on meeles, kuidas ta Eesti Vabariigi vastu võitles,” sõnas ta.

Narva volikogu otsustas endistele linnapeadele toetuse maksmise aastal 1993 ning põhjuseks oli Meta Vannas, kes oli Narva täitevkomitee esimees, praeguses mõistes linnapea aastatel 1960-1969.