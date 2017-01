Talvik: Alajõe kiri tõestab, et teadlikult tegeleti kingituse tegemisega presidendile

Artur Talvik. (Foto: Siim Lõvi /ERR)

Postimees kirjutas esmaspäeval, et Alajõe saatis 24. jaanuaril 2012 tollasele majandusministrile Juhan Partsile (IRL) kirja, milles küsis, kas viimane peab võimalikuks katta OÜ-le Ermamaa makstud toetuse tagasinõue MKM-i Phare programmide riigisiseste vahendite jäägist, kirjale oli viieks aastaks seatud märge "ametkondlikuks kasutamiseks", mille kehtivus sai läbi eelmisel nädalal.

"See kiri ja selle sisu igal juhul tõestab seda, et täiesti teadlikult tegeleti kohustuste kinni maksmise otsimisega, ehk siis kingituse tegemisega presidendile," ütles Talvik ERR-ile.

"Kõik need põhjendused, et tal käisid seal väliskülalised, ei päde. See, et tegemist on ikkagi vabariigi presidendiga, siis vabariigi presidendile on niigi ette nähtud väga suuri erisusi. Sellele lisaks mingeid kingitusi teha on ikka totaalselt ebaõiglane. See on signaali andmine kogu ühiskonnale, et ongi olemas mingi eriklass, keda kohaldakse teistmoodi, kui tavakodanikku. See on väga halb signaal ja tekitab veel suuremat frustratsiooni või negatiivset suhtumist poliitikutesse. Avaliku võimu maine kannatab selle looga päris kõvasti," rääkis Talvik.

Teisipäeval teatas EAS-i juhatus, et puudub alus nõuda Toomas Hendrik Ilveselt tagasi ülejäänud 90 protsenti OÜ-le Ermamaa makstud eurotoetusest. Seetõttu maksab EAS ligi 152 000-eurose toetuse Euroopa Komisjonile tagasi omavahenditest ehk Eesti maksumaksja taskust.

"See on järjekordne viga ja kuulub samasse potti. See ebaõiglus tekitab inimestes viha kõikide riiklikke institutsioonide vastu. Kindlasti see tekitab ka sellist arvamust, et EAS ongi selline poliitiline organisatsioon, kus neid tüüpe, kes poliitiliselt ei meeldi karistatakse ja neid, kes on selle poliitilise klassi liikmed, premeeritakse," kommenteeris Talvik.

Talvik märkis, et tema hinnangul ei ole Maria Alajõe riigikogu kantselei direktori koha peal jätkamiseks õige inimene.

Riigikogu esimees Eiki Nestor (SDE) ütles esmaspäeval ERR-ile, et riigikogu kantselei direktoriks uuesti kandideeriva Alajõe tööd ei saa hinnata selle põhjal, mida ta EAS-is tegi.

Talvik sellega ei nõustu. "Kui inimene on eksinud ja ta on selle eest karistuse saanud ja ta on selle karistuse olemust mõistnud, siis võiks öelda, et inimene on kunagi vea teinud ja ta on sellest veast aru saanud. Aga praegusel juhul on nii, et ta on oma eelmises töökohas suure vea teinud ja seda veel õigustatakse. See on täiesti vale suhtumine. See on Nestori puhul sellise ringkaitse tekitamine, see ei ole õige," lõpetas Talvik.