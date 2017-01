Pevkur: uus valitsus on loobunud plaanist viia relvaeksam vaid eestikeelseks

Relv. (Foto: Laura Oks/Postimees/Scanpix)

Endine siseminister ja praegune riigikogu liige ning Reformierakonna esimees Hanno Pevkur leiab, et praegune valitsus on loobunud plaanist viia relvaeksam vaid eestikeelseks.

"Olles veel siseminister, soovisin relvaeksami üle viia vaid eestikeelseks. Näib, et praegune valitsus on sellest loobunud. Minu hinnangul oleks eestikeelse eksaminõude kehtestamine relvaloa saamiseks igati põhjendatud ja õige," ütles Pevkur ERR-ile.

"See relvaseadus, mida mina ette valmistasin siseministrina, ütles, et eksamit tehakse eesti keeles. Anvelt on seda nüüd uuesti muutma hakanud. Need relvaseaduse muudatused, mida mina ette valmistasin siseministeeriumis, olid ette valmistatud nii, et relvaeksam tehakse eesti keeles. Nüüd Anvelt muutis selle tagasi," lisas ta.

Anvelt: julgeolekuohtu ei saa ega tohi keeleliselt mõõta

Siseminister Andres Anvelt (SDE) ütles, et relvaseaduse eelnõu ettevalmistamisel arutati siseministeeriumis, kas relvaeksam tuleks täielikult eesti keelele üle viia. "Kuna seaduses on pikalt kehtinud norm, et relvaeksam on küll eestikeelne, kuid tõlgi abil saavad seda sooritada ka inimesed, kes eesti keelt ei valda, siis loobusime eelnõus sellest muudatusest," selgitas ta.

"Relvaloa andmisel saab kriminaalse tausta ja tervislike kaalutluste kõrval olema välistavaks kriteeriumiks ka oht riigi julgeolekule. Seda, kas inimene on riigile ohtlik või mitte, hindavad pädevad sisejulgeoleku asutused. Keelelise piirangu seadmine samale tasemele kriminaalkaristuse ja psühhiaatrilise hälbega on ebaproportsionaalne. Julgeolekuohtu ei saa ega tohi keeleliselt mõõta," lisas Anvelt.

Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja Veiko Kommusaar kinnitas, et relvaeksam on eestikeelne, kuid tõlgi abil saavad seda sooritada ka inimesed, kes eesti keelt ei valda. Sealjuures pole vahet, kas eksami sooritaja emakeel on vene, inglise või hiina keel.

"Kui eksami sooritaja eesti keelt ei valda, peab ta hoolitsema selle eest, et küsimused talle arusaadavasse keelde ning tema vastused eesti keelde tõlgitaks. Lühidalt, eksami sooritaja peab kaasa võtma oma tõlgi ja need kulud ise katma. Kõige rohkem kasutatakse seda võimalust Ida-Virumaal," selgitas Kommusaar.