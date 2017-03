ERJK soovib Tallinnalt linnameedia domeenide kohta dokumente

ERJK istung. (Foto: Riigikogu kantselei.)

Komisjonile laekus 23. veebruaril avaldus, mille kohaselt Tallinna linna infokanaliteks olevate ajalehtede ja veebiportaalide Pealinn ning Stolitsa kaubamärgid ja domeeniaadressid on registreeritud Keskerakonna nimele. Avalduses palutakse komisjoni hinnangut, kas tegemist on võimaliku erakonnaseaduse rikkumisega.

ERJK kirjas linnavalitsusele seisab, et samas on Tallinna linnavalitsus kulutanud suurel hulgal Tallinna linna eelarvevahendeid infokandjate sisu tootmiseks ning kaubamärkide väärtuse kasvatamiseks.

Komisjon osundab, et erakonnaseaduse kohaselt on erakonnal keelatud kasutada erakonna või erakonna nimekirjas kandideeriva isiku valimiskampaania läbiviimiseks või selle teostamiseks avalikke vahendeid, välja arvatud käesoleva seaduse alusel makstavaid riigieelarvelisi eraldisi.

ERJK küsib, et kellele kuuluvad ajalehtede ja veebiportaalide Pealinn ning Stolitsa kaubamärgid ja domeeninimed ning milliste teiste Tallinna linna eelarvest rahastatavate ajakirjandusväljaannete kaubamärgid või domeeninimed kuuluvad teistele isikutele. Palun märkida millised kaubamärgid ja domeeninimed ning kellele need kuuluvad.

"Millistel alustel ja millistel tingimustel (tasu jm kokkulepped) toimub teistele isikutele kuuluvate kaubamärkide ja domeenide kasutamine Tallinna linna poolt? Palun esitage asjaomaste dokumentide koopiad," seisab komisjoni kirjas linnavalitsusele.

Pealinna ja Stolitsa domeenide kuulumise tõstatasid Tallinna sotsiaaldemokraadid, kelle hinnangul on Keskerakond need kaaperdanud.

Tallinna linnapea kohuseid täitva keskerakondlasest abilinnapea Taavi Aasa hinnangul peaks linna ametlike infokanalite Pealinna ja Stolitsa domeenid kuuluma linnale. "Ma ei mäleta, mis aastast see niimoodi on. Kindlasti oleks parem kui domeenid kuuluksid Tallinna linnale. Paraku see nii on," ütles Aas.

Aasa sõnul ei näe ta mingit probleemi, kui domeenid kuuluksid ikkagi Tallinna linnale. "Tuleb Keskerakonnaga läbi rääkida ilmselt," sõnas ta.

Keskerakonna esimees peaminister Jüri Ratas peab õigeks, et kõik Tallinnaga seotud domeenid kuuluksid linnale, mitte erakonnale. "Üldpõhimõte on minu meelest see, et need ei peaks kuuluma ühelegi erakonnale. Need peaksid kuuluma Tallinna linnale," ütles Ratas.