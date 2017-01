Keskerakond lubab valitsuses presidendi otsevalimistega edasi tegeleda

Kersti Sarapuu. (Foto: Siim Lõvi/ERR)

Keskerakond põhjendab koos Konservatiivse Rahvaerakonnaga (EKRE) algatatud presidendi otsevalimiste eelnõu riigikogu menetlusest tagasi võtmist sellega, et valitsusliidu tegevuskavas on sees punkt, mis näeb ette presidendivalimiste korra muutmist.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu ütles kolmapäeval ERR-ile, et valitsusel on kavas presidendivalimiste korra muutmisega tegeleda ja leida tuleb muudatustele laiapõhjaline toetus.

Keskerakond sai eelnõu tagasi võtta, kuna selleks piisab algatajate enamusest, EKRE-l on riigikogus seitse liiget, allkirja eelnõust loobumiseks andis 16 keskerakondlast.

Sarapuu lausus, et põhjendas otsust ka Keskerakonna tegevust tauninud EKRE fraktsiooni liikmele Jaak Madisonile. "Olen Madisoni niisuguse väljaütlemise peale kohe solvunud, nii alatuid võtteid ei tohiks kasutada," lisas Sarapuu.

Madison nimetas keskerakondlasi reeturiteks

«Mäletate, kui Keskerakond oli veel opositsioonis, siis ühiselt esitasime seaduseelnõu, mille kohaselt soovime presidendi otsevalimisi,» kirjutas Madison sotsiaalmeedias. Antud eelnõu pidi tulema sel nädalal arutlusele põhiseaduskomisjonis. "Kuid oh üllatust, just äsja tuli teade, et fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu sõnul võtavad Keskerakonna saadikud eelnõu tagasi."

Madison jätkas: "Vot mis juhtub, kui oled tegelikkuses kahepalgeline ning valitsuserakonnaks olemise nimel unustad kõik põhimõtted." Ta selgitas, et põhiseaduse muudatust saab algatada vähemalt 21 saadikut. "Seega kahjuks jääb selle eelnõu arutlus ära, kuna presidendi otsevalimist toetab vaid konservatiivide fraktsioon oma seitsme saadikuga. Häbi, lihtsalt häbi reeturite pärast," seisab Madisoni postituses.

Madison ütles kolmapäeval ERR-ile, et Sarapuul pole küll põhjust solvunud olla, vaid hoopis EKRE liikmetel. "Keskerakond ju hüppas ise alt ära."

Ta nimetas demagoogiliseks väidet, et presidendivalimiste korra muutmisega tegeletakse edasi, kuna see ei pruugi lõppeda otsevalimiste kehtestamisega.

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas ütles, et valitsuse tegevusprogrammi järgi hakkab justiitsministeerium presidendivalimise küsimusega tegelema lähikuudel. "Keskerakond arvab, et on kõige õigem, et presidenti valib rahvas," sõnas Ratas, kuid märkis, et põhiseaduse muutmiseks on vaja konsensust nii valitsuses kui riigikogus.